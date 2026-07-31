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Kannauj News: अश्लील हरकत करते युवक को पुलिस ने दबोचा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: सौरिख के किला मोहल्ला में महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस युवक की हरकतों से मोहल्ले में दहशत और आक्रोश फैल गया था। पुलिस ने सूचना मिलने पर युवक को मौके से पकड़ लिया। थानाध्यक्ष ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कार्रवाई की बात कही।

Kannauj News: अश्लील हरकत करते युवक को पुलिस ने दबोचा

Kannauj News: सौरिख, संवाददाता। थाना सकरावा क्षेत्र के किला मोहल्ला में महिलाओं से छेड़छाड़ और अशोभनीय हरकत करने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की हरकतों से मोहल्ले में महिलाओं और लड़कियों में दहशत और आक्रोश का माहौल बना हुआ था। उपनिरीक्षक मुनीश कुमार को गुरुवार को मुखबिर से सूचना मिली कि कस्बे के किला मोहल्ला में एक युवक राह चलती महिलाओं और लड़कियों पर अश्लील इशारे करता है और आपत्तिजनक टिप्पणियां करता है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची और गली में छिपकर निगरानी शुरू कर दी। कुछ ही देर में युवक फिर उसी तरह की हरकत करते हुए दिखाई दिया, जिस पर पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया।

पूछताछ में युवक ने अपना नाम अमित कुमार पुत्र हरिकिशन, निवासी किला मोहल्ला, थाना सकरावा बताया। पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को भी दे दी गई है। थानाध्यक्ष भागमल सिंह ने बताया कि क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और इस तरह की हरकतें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।

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