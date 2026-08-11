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Kannauj News: तिरंगा यात्रा में उमड़ा देशभक्ति का सैलाब, भारत माता के जयकारों से गूंजा ठठिया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ठठिया कस्बे में तिरंगा यात्रा निकाली गई। राज्य मंत्री असीम अरुण के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता, स्थानीय नागरिक और स्कूली बच्चे शामिल हुए। यात्रा ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और पूरे कस्बे में देशभक्ति का उत्साह देखा गया। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित किया।

तिरंगा यात्रा में उमड़ा देशभक्ति का सैलाब, भारत माता के जयकारों से गूंजा ठठिया
तिरंगा यात्रा में उमड़ा देशभक्ति का सैलाब, भारत माता के जयकारों से गूंजा ठठिया

Kannauj News: ठठिया संवाददाता। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मंगलवार को ठठिया कस्बा देशभक्ति के रंग में पूरी तरह सराबोर नजर आया। श्री इन्द्रेश्वरनाथ मंदिर परिसर से समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। हाथों में तिरंगा लिए बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, स्थानीय नागरिक और विभिन्न स्कूलों के बच्चे यात्रा में शामिल हुए। भारत माता की जय और वंदे मातरम के गगनभेदी जयकारों से पूरा कस्बा गूंज उठा। तिरंगा यात्रा के दौरान कस्बे में देशभक्ति का उत्साह देखते ही बन रहा था। जगह-जगह लोगों ने यात्रा का स्वागत किया। भाजपा जिलाध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ यात्रा में शामिल हुए।

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बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भी तिरंगा लेकर यात्रा में सहभागिता की। स्कूली बच्चों की मौजूदगी ने यात्रा के माहौल को और अधिक जोशीला बना दिया। श्री इन्द्रेश्वरनाथ मंदिर से शुरू हुई तिरंगा यात्रा कस्बे के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। इस दौरान कार्यकर्ता हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर देशभक्ति के नारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। पूरे मार्ग पर भारत माता के जयकारों और वंदे मातरम के उद्घोष से माहौल देशभक्तिमय बना रहा। यात्रा शहीद स्थल पर पहुंची, जहां देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन किया गया। यहां मौजूद लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम के महान बलिदानियों के त्याग, संघर्ष और समर्पण को याद करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। तिरंगा यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क रहा। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर यात्रा के पूरे मार्ग पर चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा। सुरक्षा व्यवस्था की कमान सीओ कुलवीर सिंह और ठठिया थाना प्रभारी संजीव कुमार ने संभाली। पुलिसकर्मी यात्रा के साथ लगातार भ्रमण करते रहे और प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी। इस मौके पर श्याम स्वरूप चतुर्वेदी, अभिषेक पांडेय, विपदेश तिवारी, विमल त्रिपाठी, शैलेंद्र तिवारी, लल्ला अवस्थी, राजन अवस्थी, गौरव गुप्ता, दीपक कटियार समेत बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता, छात्र-छात्राएं और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।

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