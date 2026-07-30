Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kannauj News: खुलेआम चल रहे जुआं का वीडियो वायरल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
Follow us on Google News
share

Kannauj News: छिबरामऊ में मोहल्ला जेरकिला और बजरिया में जुआ खुलेआम खेला जा रहा है। वायरल वीडियो में लोग दांव लगा रहे हैं, जबकि पुलिस ने अब तक कार्रवाई नहीं की है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस की मिलीभगत से यह खेल लंबे समय से चल रहा है। नागरिकों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है।

Kannauj News: खुलेआम चल रहे जुआं का वीडियो वायरल

Kannauj News: छिबरामऊ। नगर के मोहल्ला जेरकिला और बजरिया में पुलिस की नाक के नीचे खुलेआम जुआ खेला जा रहा है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में बड़ी संख्या में लोग रुपए रखकर दांव लगाते साफ दिख रहे हैं। यही नहीं कोतवाली क्षेत्र के कई अन्य गांवों में भी बड़े पैमाने पर जुआ का खेल चल रहा है। हालांकि ऐसे किसी वायरल वीडियो कि आपका अपना हिंदुस्तान अखबार पुष्टि नहीं करता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह खेल प्रतिदिन शाम चार बजे से शुरू होकर देर रात तक जारी रहता है। वीडियो में साफ दिखता है कि खिलाड़ी बिना किसी डर के बैठकर दांव लगा रहे हैं।

बावजूद इसके पुलिस द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि पुलिस की मिलीभगत से जुआ काफी समय से चल रहा है, इसलिए खिलाडिय़ों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। लोगों ने पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार से मांग की है, कि इस अवैध गतिविधि को तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नागरिकों का कहना है कि प्रशासन को इस मामले में गंभीरता से हस्तक्षेप करना चाहिए, ताकि कानून व्यवस्था कायम रहे और समाज में गलत संदेश न जाए।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kannauj News Viral Videos Kannauj Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।