Kannauj News: जहारा देवी मेले की तैयारियां तेज, सड़क मरम्मत व बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश

Kannauj News: तालग्राम, संवाददाता। रोहली स्थित प्राचीन जहारा देवी मेले के शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित आयोजन को लेकर गुरुवार को मेला परिसर में अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए समयबद्ध ढंग से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए गए। तालग्राम क्षेत्र के रोहली गांव में प्राचीन जहारा देवी का मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद (भादो) माह के प्रत्येक शनिवार को आयोजित होता है। मेले में प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस वर्ष भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए उपजिलाधिकारी ज्ञानेंद्र द्विवेदी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ मेला परिसर का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया।

बैठक में मेले तक जाने वाले संपर्क मार्गों की मरम्मत, साफ-सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था तथा सुरक्षा इंतजामों पर विस्तार से चर्चा हुई। उपजिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को प्रमुख मार्गों की शीघ्र मरम्मत कराने के निर्देश दिए, ताकि श्रद्धालुओं को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो। वहीं विद्युत विभाग को बढ़ने वाले बिजली भार को देखते हुए ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने तथा निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा मेला परिसर में बैरिकेडिंग, पार्किंग, चिकित्सा शिविर, अग्निशमन व्यवस्था, पुलिस बल की तैनाती और यातायात प्रबंधन की रूपरेखा भी तय की गई। अधिकारियों ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर तैयारियां पूरी करें, जिससे मेले का आयोजन शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया जा सके। बैठक में तहसीलदार अभिमन्यु सिंह, नायब तहसीलदार हिमांशु प्रभाकर, खंड विकास अधिकारी उमाशंकर साहू, थाना प्रभारी रंजना पांडेय, लेखपाल गुलफाम हुसैन, गौरव राजपूत, मेला प्रभारी अमीन ध्रुव वर्मा, अवनेंद्र सिंह, ग्राम सचिव शैलेंद्र सिंह, ग्राम प्रधान मनमोहन सिंह, पिंटू सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और ग्रामीण उपस्थित रहे।