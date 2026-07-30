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Kannauj News: स्वर्णकार समाज ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को किया सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: छिबरामऊ में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल की स्वीकृति से नरेश वर्मा को जिलाध्यक्ष और रामानंद वर्मा को महामंत्री नियुक्त किया गया। स्वर्णकार समाज एसोसिएशन द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। नए पदाधिकारियों ने व्यापारियों के हितों की रक्षा करने का संकल्प लिया।

Kannauj News: स्वर्णकार समाज ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को किया सम्मानित

Kannauj News: छिबरामऊ। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के रष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल की संस्तुति तथा प्रदेश मंत्री अनिल गुप्ता एवं प्रदेश पदाधिकारी राजीव दुबे की अनुशंसा पर नगर नरेश वर्मा को संगठन का जिलाध्यक्ष और रामानंद वर्मा को जिला महामंत्री मनोनीत किए जाने पर स्वर्णकार समाज एसोसिएशन, छिबरामऊ की ओर से उनका भव्य स्वागत एवं सम्मान किया गया। सम्मान समारोह स्वर्णकार समाज एसोसिएशन छिबरामऊ के जिलाध्यक्ष सौरभ वर्मा (रिंकू) के प्रतिष्ठान पर आयोजित हुआ। इस अवसर पर नवनियुक्त पदाधिकारियों को पगड़ी, शाल एवं माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों एवं समाज के लोगों ने उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं देते हुए संगठन को और अधिक मजबूत बनाने का संकल्प व्यक्त किया।

नवनियुक्त जिलाध्यक्ष नरेश वर्मा एवं जिला महामंत्री रामानंद वर्मा ने कहा कि व्यापारियों के हितों की रक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि संगठन को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा तथा किसी भी व्यापारी का शोषण नहीं होने दिया जाएगा। कार्यक्रम में एसोसिएशन उत्तराखंड के प्रदेश मंत्री सुरेश वर्मा (पेंटर), प्रदेश मंत्री विनीत वर्मा (सिम्पल), कुलदीप वर्मा, विश्वजीत वर्मा, अरविंद वर्मा, कमल वर्मा, जवाहरलाल वर्मा, नवनीत वर्मा, रिंकू वर्मा, बंटी वर्मा, हरिओम वर्मा (पप्पन), ब्रजेन्द्र वर्मा, कुलदीप वर्मा (पप्पी), मोनू वर्मा, डॉलर वर्मा, अवधेश वर्मा, दीपक वर्मा, अनुपम वर्मा, बिन्नी वर्मा, अनिल टिल्लू वर्मा सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे।

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