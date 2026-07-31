Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kannauj News: भूमि पूजन के साथ नए नलकूप की स्थापना का शुभारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
Follow us on Google News
share

Kannauj News: छिबरामऊ में मोहल्ला सराफान में पेयजल संकट का समाधान करते हुए एक नए नलकूप की स्थापना के लिए भूमि पूजन किया गया। नगरपालिका अध्यक्ष मनोज दुबे के अनुपस्थित रहने पर सभासदों ने कार्य का शुभारंभ किया। 12 नंबर नलकूप के फेल होने के कारण क्षेत्र में पानी की आपूर्ति बाधित थी। नए नलकूप से स्थानीय लोगों को नियमित जल आपूर्ति मिलने की उम्मीद है।

Kannauj News: भूमि पूजन के साथ नए नलकूप की स्थापना का शुभारंभ

Kannauj News: छिबरामऊ, संवाददाता। नगर पालिका परिषद के मोहल्ला सराफान में लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। यहां नए नलकूप की स्थापना के लिए शुक्रवार को विधिवत भूमि पूजन कर कार्य का शुभारंभ किया गया। नगरपालिका अध्यक्ष मनोज दुबे की अनुपस्थिति में सभासद सुशील पांडेय व सभासद पति हरिशरण शाक्य ने नगर पालिका के जूनियर इंजीनियर (जेई) रविराज कौशल के साथ नारियल फोडक़र निर्माण कार्य की शुरुआत कराई। बताया गया कि मोहल्ला सराफान स्थित 12 नंबर नलकूप की बोरिंग फेल हो जाने से क्षेत्र में पिछले कुछ समय से पेयजल का गंभीर संकट बना हुआ था।

ये भी पढ़ें:Sasaram News: नगर परिषद बोर्ड की बैठक में विकास योजनाओं पर लगी मुहर

स्थानीय लोगों को पानी की आपूर्ति बाधित होने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए नगर पालिका अध्यक्ष मनोज दुबे एवं अधिशासी अधिकारी अजय कुमार ने नए नलकूप की स्थापना के लिए आवश्यक स्वीकृति एवं प्रक्रिया पूरी कराई, जिसके बाद कार्य शुरू कराया गया। सभासदों ने कहा कि नलकूप स्थापित होने के बाद मोहल्ले के लोगों को नियमित एवं सुचारु पेयजल आपूर्ति मिल सकेगी। इस अवसर पर जलकल लिपिक आशुतोष पाण्डेय, ठेकेदार नीरज दुबे, पम्प ऑपरेटर अनिल पाण्डेय सहित अन्य कर्मचारी एवं स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कर नलकूप को संचालित किए जाने की बात कही गई।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kannauj News Kannauj Latest News Chhibramau

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।