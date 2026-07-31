Kannauj News: भूमि पूजन के साथ नए नलकूप की स्थापना का शुभारंभ
Kannauj News: छिबरामऊ में मोहल्ला सराफान में पेयजल संकट का समाधान करते हुए एक नए नलकूप की स्थापना के लिए भूमि पूजन किया गया। नगरपालिका अध्यक्ष मनोज दुबे के अनुपस्थित रहने पर सभासदों ने कार्य का शुभारंभ किया। 12 नंबर नलकूप के फेल होने के कारण क्षेत्र में पानी की आपूर्ति बाधित थी। नए नलकूप से स्थानीय लोगों को नियमित जल आपूर्ति मिलने की उम्मीद है।
Kannauj News: छिबरामऊ, संवाददाता। नगर पालिका परिषद के मोहल्ला सराफान में लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। यहां नए नलकूप की स्थापना के लिए शुक्रवार को विधिवत भूमि पूजन कर कार्य का शुभारंभ किया गया। नगरपालिका अध्यक्ष मनोज दुबे की अनुपस्थिति में सभासद सुशील पांडेय व सभासद पति हरिशरण शाक्य ने नगर पालिका के जूनियर इंजीनियर (जेई) रविराज कौशल के साथ नारियल फोडक़र निर्माण कार्य की शुरुआत कराई। बताया गया कि मोहल्ला सराफान स्थित 12 नंबर नलकूप की बोरिंग फेल हो जाने से क्षेत्र में पिछले कुछ समय से पेयजल का गंभीर संकट बना हुआ था।
स्थानीय लोगों को पानी की आपूर्ति बाधित होने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए नगर पालिका अध्यक्ष मनोज दुबे एवं अधिशासी अधिकारी अजय कुमार ने नए नलकूप की स्थापना के लिए आवश्यक स्वीकृति एवं प्रक्रिया पूरी कराई, जिसके बाद कार्य शुरू कराया गया। सभासदों ने कहा कि नलकूप स्थापित होने के बाद मोहल्ले के लोगों को नियमित एवं सुचारु पेयजल आपूर्ति मिल सकेगी। इस अवसर पर जलकल लिपिक आशुतोष पाण्डेय, ठेकेदार नीरज दुबे, पम्प ऑपरेटर अनिल पाण्डेय सहित अन्य कर्मचारी एवं स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कर नलकूप को संचालित किए जाने की बात कही गई।
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