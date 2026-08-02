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Kannauj News: पथराव कर गेट तोड़ा, पीडि़ता ने लगाई न्याय की गुहार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: छिबरामऊ के ग्राम चमन नगरिया में एक पड़ोसी ने सुलेखा पत्नी उमेशचंद्र को गालियाँ देते हुए पथराव किया और जानमाल की धमकी दी। सुलेखा ने एसपी को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है। आरोपी ने घर में तोड़फोड़ की और परिवार को डराया। घटना का वीडियो भी उनके पास है।

Kannauj News: पथराव कर गेट तोड़ा, पीडि़ता ने लगाई न्याय की गुहार

Kannauj News: छिबरामऊ। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम चमन नगरिया में पड़ोसी दबंग ने गाली गलौज कर पथराव कर दिया। आरोप है कि गेट तोड़ कर जानमाल की धमकी दी। पीडि़ता ने एसपी को पत्र भेज आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ग्राम चमन नगरिया निवासी सुलेखा पत्नी उमेशचंद्र ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर पड़ोसी पर घर में तोडफ़ोड़, पत्थरबाजी और परिवार को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीडि़ता ने मामले में मुकदमा दर्ज कराकर परिवार की सुरक्षा की मांग की है। पीडि़ता ने बताया कि गांव के ही उनके पड़ोसी उसके परिजनों से पुरानी रंजिश मानते हैं।

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1 जुलाई की सुबह करीब चार बजे आरोपी ने घर पर ईंट-पत्थर फेंके, जिससे परिवार दहशत में आ गया। शिकायत के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पीडि़ता का आरोप है कि आरोपी दोबारा सुबह करीब 7:30 बजे घर पहुंचा और लोहे का गेट तोडक़र फरार हो गया। इस पूरी घटना का वीडियो भी उनके पास मौजूद होने का दावा किया गया है। सुलेखा ने पुलिस अधीक्षक से मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज करने, वीडियो साक्ष्य को आधार बनाकर कानूनी कार्रवाई करने तथा परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कराने की मांग की है।

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