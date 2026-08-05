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Kannauj News: महिला के लापता, होने से परिजनों में मचा हड़कंप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: सौरिख में 50 वर्षीय महिला 01 अगस्त को अचानक लापता हो गई हैं। घर से बिना किसी को बताए बाहर जाने के बाद से परिजन चिंतित हैं। परिवार ने रिश्तेदारों और आस-पास के क्षेत्रों में उनकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पति ने पुलिस से मामले की जांच की मांग की है।

Kannauj News: महिला के लापता, होने से परिजनों में मचा हड़कंप

Kannauj News: सौरिख, संवाददाता। थाना क्षेत्र के एक गांव से 50 वर्षीय महिला के अचानक लापता हो जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद से परिजनों में हडक़ंप मचा हुआ है और परिवार गहरे सदमे में है। काफी खोजबीन के बावजूद महिला का कोई सुराग नहीं लग सका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, गांव निवासी व्यक्ति ने सौरिख थाने में दी गई तहरीर में बताया कि उनकी पत्नी 01 अगस्त को दोपहर घर से बिना किसी को कुछ बताए निकल गईं। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब वह वापस नहीं लौटीं तो परिजनों को चिंता हुई। इसके बाद परिवार के लोगों ने आसपास के क्षेत्रों, रिश्तेदारों और परिचितों के यहां उनकी तलाश की, लेकिन कहीं से भी कोई जानकारी नहीं मिल सकी।

महिला के अचानक लापता होने से परिवार में रोष और चिंता का माहौल है। परिजन किसी अनहोनी की आशंका भी जता रहे हैं। थक-हारकर पति ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर जल्द से जल्द पत्नी की तलाश करने की मांग की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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