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Kannauj News: 15 दिनों से लापता युवक का सुराग नहीं, परिजन बेहाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: सौरिख के मोहल्ला सैयदवाड़ा निवासी योगेंद्र उर्फ कल्लू पिछले 15 दिनों से लापता है। परिवार ने उसकी तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं के कारण उनका अचानक लापता होना संभव है। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है।

Kannauj News: 15 दिनों से लापता युवक का सुराग नहीं, परिजन बेहाल

Kannauj News: सौरिख, संवाददाता। सकरावा थाना क्षेत्र के मोहल्ला सैयदवाड़ा निवासी योगेंद्र उर्फ कल्लू पिछले 15 दिनों से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता है। युवक के अचानक गायब होने से परिवार में चिंता और बेचैनी का माहौल बना हुआ है। परिजनों के अनुसार योगेंद्र की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती थी, जिससे उनके अचानक घर छोडक़र चले जाने की आशंका जताई जा रही है। बताया गया है कि 15 दिन पहले योगेंद्र बिना किसी को बताए घर से निकल गया और तब से वापस नहीं लौटा। परिवार ने उसकी तलाश आसपास के इलाकों, रिश्तेदारों और परिचितों के यहां की, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं लग सका है।

थक-हार कर परिजनों ने थाना सकरावा पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। थाना प्रभारी भगमल सिंह ने बताया कि युवक की गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। परिजनों ने आम जनता से अपील की है कि यदि किसी को योगेंद्र उर्फ कल्लू के बारे में कोई जानकारी मिलती है या वह कहीं दिखाई देता है, तो तत्काल परिजनों या सकरावा पुलिस को सूचित करें, ताकि उसे सकुशल घर वापस लाया जा सके।

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