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Kannauj News: लाभार्थी की जगह दूसरे खाते में पहुंची आवास की रकम, लेखाकार पर कार्रवाई की संस्तुति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: कन्नौज में इंदिरा आवास योजना की धनराशि गलत खाते में भेजी जाने पर विभागीय कार्रवाई शुरू हुई है। विकास खंड छिबरामऊ के पूर्व लेखाकार के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गई है, क्योंकि लाभार्थी के खाते में राशि भेजने के बजाय किसी अन्य के खाते में भेजी गई थी।

Kannauj News: लाभार्थी की जगह दूसरे खाते में पहुंची आवास की रकम, लेखाकार पर कार्रवाई की संस्तुति

Kannauj News: कन्नौज। इंदिरा आवास योजना की धनराशि गलत खाते में भेजे जाने के मामले में विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

कार्रवाई से संबंधित विवरण

पीजी पोर्टल पर दर्ज शिकायत की जांच में अनियमितता की पुष्टि होने के बाद विकास खंड छिबरामऊ के तत्कालीन लेखाकार के खिलाफ मध्यावधि प्रतिकूल प्रविष्टि दिए जाने की संस्तुति की गई है। बीडीओ ने इस संबंध में पत्रावली जिला विकास अधिकारी को भेज दी है।

गलत हस्तांतरण की जानकारी

जांच में पता चला कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत कुंअरपुर लोधपुर निवासी लाभार्थी कुलदीप पुत्र बालकराम के खाते में इंदिरा आवास योजना की धनराशि भेजने के बजाय गलती से दूसरे व्यक्ति भोलानाथ पुत्र उत्तम के खाते में हस्तांतरित कर दी गई थी।

शिकायत और जांच

लाभार्थी ने भारत सरकार के पीजी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामले की जांच कराई गई। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर गलत खाते में गई धनराशि वापस कराकर वास्तविक लाभार्थी के खाते में भेज दी गई।

लापरवाही की पहचान

अभिलेखों की जांच में उस समय विकास खंड छिबरामऊ में तैनात तत्कालीन लेखाकार संतोष कुमार पाल की लापरवाही सामने आई। वर्तमान में वह विकास खंड तालग्राम में तैनात हैं। बीडीओ ने शासकीय कार्यों में लापरवाही और सरकारी धन के गलत अंतरण को गंभीर मानते हुए उनके खिलाफ मध्यावधि प्रतिकूल प्रविष्टि दिए जाने की संस्तुति करते हुए पत्र जिला विकास अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया है।

सामान्य प्रश्न

इंदिरा आवास योजना का धनराशि किसके खाते में गलती से भेजी गई थी?
इंदिरा आवास योजना का धनराशि दूसरे व्यक्ति भोलानाथ पुत्र उत्तम के खाते में गलती से भेजी गई थी।
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