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Kannauj News: मेडिकल असेसमेंट एवं दिव्यांग आंकलन शिविर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: गुरसहायगंज में दिव्यांग बच्चों के लिए एक मेडिकल असेसमेंट और दिव्यांग आंकलन शिविर का आयोजन किया गया। जहाँ 35 बच्चों का परीक्षण किया गया, जिनमें से 12 बच्चों को दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किया गया। दो बच्चों को विस्तृत जांच और उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज तिर्वा रेफर किया गया।

Kannauj News: मेडिकल असेसमेंट एवं दिव्यांग आंकलन शिविर

Kannauj News: गुरसहायगंज। बीआरसी तालग्राम में दिव्यांग बच्चों के लिए मेडिकल असेसमेंट एवं दिव्यांग आंकलन शिविर का आयोजन किया गया।बीईओ आनंद द्विवेदी की उपस्थिति में नोडल डॉ. सारंग गौतम, स्वाति कटियार, सुरेंद्र बाबू, अक्षत शुक्ला, प्रबल पांडेय, मनोज पांडेय, फिजियो थैरेपिस्ट राजेंद्र कुमार, संजय वर्मा, पूजा कटियार ने दिव्यांग बच्चों की जांच की। शिविर में कुल 35 बच्चों का चिकित्सीय परीक्षण किया गया। परीक्षण के बाद 12 बच्चों के दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किए गए। इसके अलावा दो बच्चों की विस्तृत जांच व उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज तिर्वा रेफर किया गया।

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