Kannauj News: 282 शिकायतों में सिर्फ 24 का निस्तारण
Kannauj News: फोटो 14-फरियादियों की शिकायतें सुनते अधिकारी व क्षेत्रीय विधायक अर्चना पांडेय।छिबरामऊ। तहसील सभागार में डीएम और एसपी की मौजूदगी में आयोजित हुए जिला स्
Kannauj News: छिबरामऊ। तहसील सभागार में डीएम और एसपी की मौजूदगी में आयोजित हुए जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान विभिन्न विभागों से जुड़ी 282 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें राजस्व विभाग की सिर्फ 24 शिकायतों का निस्तारण हो सका। समाधान दिवस में सबसे ज्यादा राजस्व विभाग की 131, पुलिस विभाग की 73, रसद विभाग की 26, विकास विभाग की 16, चकबंदी की 12, विद्युत विभाग की 8, नगरपालिका व समाजकल्याण विभाग की 4-4, लोकनिर्माण विभाग की 2 शिकायतों के अलावा डीपीआरओ, खनन अधिकारी, पीओ नेडा, डीएफओ, जलनिगम व जिला पंचायत अधिकारी से जुड़ी एक-एक शिकायतें दर्ज की गईं।
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