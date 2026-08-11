Kannauj News: जवाबी कीर्तन के भजनों की स्वर लहरियों से रातभर झूमे श्रद्धालु
Kannauj News: सावन मास के दूसरे सोमवार रात ठठिया में स्थित श्री इंद्रेश्वरनाथ मंदिर में भव्य संगीतमय जवाबी कीर्तन आयोजित किया गया। हजारों श्रद्धालुओं ने शिव भजनों का आनंद लिया। मंदिर परिसर में हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष गूंजते रहे। किशन रागी और राखी आजाद के बीच शानदार मुकाबला हुआ, जिससे श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए।
Kannauj News: ठठिया संवाददाता। सावन मास के द्वितीय सोमवार की रात कस्बा ठठिया स्थित प्राचीन एवं प्रसिद्ध श्री इंद्रेश्वरनाथ मंदिर परिसर भक्ति और आस्था के रंग में सराबोर नजर आया।
जवाबी कीर्तन का आयोजन
मंदिर परिसर में आयोजित भव्य संगीतमय विशाल जवाबी कीर्तन में क्षेत्रभर से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने देर रात तक शिव भजनों का आनंद लिया। इस दौरान पूरा परिसर हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से गूंजता रहा।
कलाकारों की अद्भुत प्रस्तुतियां
जवाबी कीर्तन में कानपुर के किशन रागी और उरई, जालौन की राखी आजाद के बीच शानदार मुकाबला हुआ। दोनों कीर्तन मंडलियों ने एक से बढ़कर एक शिव भजन, देवी गीत और धार्मिक प्रस्तुतियां देकर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया।
श्रद्धालुओं की भागीदारी
कलाकारों की मधुर स्वर लहरियों और मनमोहक प्रस्तुतियों पर श्रद्धालु देर रात तक झूमते रहे। हर शानदार प्रस्तुति के बाद मंदिर परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता था।
आसपास के क्षेत्रों से जुटी भीड़
सावन के द्वितीय सोमवार के चलते आसपास के गांवों और कस्बों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। शाम से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी थी। रात बढ़ने के साथ ही कीर्तन में लोगों की भागीदारी बढ़ती गई। शिव भजनों और धार्मिक गीतों से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा।
गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति
आयोजन के दौरान योगेंद्र कुशवाहा उर्फ बड्डू, नीलू गुप्ता, लल्ला अवस्थी, जितेंद्र भदौरिया, अनूप राठौर, पंकज पाठक, मैनेजर, अनुराग अवस्थी और बाबू सिंह कुशवाहा सहित क्षेत्र के अनेक गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में कीर्तन प्रेमी मौजूद रहे।
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