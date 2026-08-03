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Kannauj News: सावन के पहले सोमवार को शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: कन्नौज के प्रसिद्ध बाबा गौरी शंकर मंदिर में सावन के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। भक्तों ने सुबह से मंदिर में जलाभिषेक किया। दौलेश्वर धाम और गंगेश्वरनाथ मंदिरों में भी भारी भीड़ रही। भक्तों ने पूजा-विधान के साथ भगवान शिव से सुख-समृद्धि की कामना की।

सावन के पहले सोमवार को शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब
सावन के पहले सोमवार को शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब

Kannauj News: कन्नौज, संवाददाता। सावन के पहले सोमवार पर शहर के प्रसिद्ध बाबा गौरी शंकर मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। भोर पहर से ही भक्तों की टोलियां बाबा के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचने लगीं। श्रद्धालुओं ने कतार में लगकर भगवान शिव के दर्शन किए और विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर जलाभिषेक किया। जैसे-जैसे दिन चढ़ा, मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ बढ़ती गई। बाबा के दर्शन के साथ ही मंदिर परिसर हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजता रहा। इसके अलावा चौधरियापुर स्थित बाबा विश्वनाथ मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और भोलेनाथ का पूजन किया। कालेश्वर नाथ मंदिर में भी भक्तों ने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर परिवार की सुख-समृद्धि और मंगल की कामना की।

सावन के पहले सोमवार पर शहर के प्रमुख शिवालयों में दिनभर भक्तिमय माहौल बना रहा.

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दौलेश्वर धाम में भोर से उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, देर शाम तक लगी रहीं कतारें

तिर्वा, संवाददाता। सावन के पहले सोमवार पर कस्बे के सिद्धपीठ बाबा दौलेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह चार बजे से ही भक्त मंदिर पहुंचने लगे और देखते ही देखते दर्शन के लिए लंबी कतारें लग गईं। मंदिर समिति की ओर से बैरिकेडिंग कर श्रद्धालुओं के लिए लाइन की व्यवस्था की गई थी। भक्तों ने कतार में लगकर भगवान शिव का जलाभिषेक और पूजा-अर्चना कर मानव कल्याण की कामना की। मंदिर परिसर सुबह से शाम तक बम-बम भोले और हर-हर महादेव के जयकारों से गूंजता रहा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीओ डॉ. कुलवीर सिंह और कोतवाल संजय शुक्ला ने मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। पुलिस बल ने भीड़ को नियंत्रित करने के साथ सुरक्षा व्यवस्था संभाली। मंदिर के आसपास लगी दुकानों पर भी श्रद्धालुओं ने पूजा सामग्री और अन्य सामान की खरीदारी की। ठठिया, इंदरगढ़ और हसेरन के शिवालयों में भी भक्तों ने जलाभिषेक किया.

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गंगेश्वरनाथ और मंशेश्वरनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, देर रात तक चला पूजन

छिबरामऊ, संवाददाता। सावन के प्रथम सोमवार पर नगर के ऐतिहासिक गंगेश्वरनाथ और मंशेश्वरनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भोर होते ही दोनों शिवालयों में दर्शन और जलाभिषेक के लिए लंबी कतारें लग गईं। सुबह चार बजे मंगला आरती के साथ शुरू हुआ पूजा-अर्चना का सिलसिला देर रात तक जारी रहा। श्रद्धालुओं ने गंगाजल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र और पुष्प अर्पित कर भगवान शिव से सुख-समृद्धि की कामना की। गंगेश्वरनाथ मंदिर परिसर में सावन के पहले सोमवार पर मेला भी लगा, जहां पूजा सामग्री, मिठाई, खिलौने और घरेलू सामान की दुकानों पर भीड़ रही। दूर-दराज के गांवों से कांवड़िए और शिवभक्त भी पहुंचे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बैरिकेडिंग, पेयजल और साफ-सफाई की व्यवस्था की गई। सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात रहा और सीसीटीवी से निगरानी की गई.

सामान्य प्रश्न

सावन के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं की भीड़ कहाँ उमड़ी?
सावन के पहले सोमवार पर शहर के प्रसिद्ध बाबा गौरी शंकर मंदिर, बाबा दौलेश्वर धाम, गंगेश्वरनाथ और मंशेश्वरनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
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