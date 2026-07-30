Kannauj News: घर निर्माण का विरोध करने पर मारपीट
Kannauj News: छिबरामऊ के ग्राम बहादुरपुर निगोह में एक परिवार पर घर का निर्माण करते समय हमला हुआ। आरोपियों ने पीड़ित को और उनके परिवार को लाठी-डंडों से पीटा और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने मामले में सात नामजद और दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।
Kannauj News: छिबरामऊ। थाना विशुनगढ़ क्षेत्र के ग्राम बहादुरपुर निगोह में घर का निर्माण करा रहे परिवार के साथ मारपीट और तोडफ़ोड़ का मामला सामने आया है। पीडि़त की तहरीर पर पुलिस ने सात नामजद एवं दो अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजवीर सिंह पुत्र गंगालाल ने बताया कि 29 जुलाई की सुबह करीब 9 बजे राजवीर सिंह अपने पुत्र सुनील, अजय तथा बहू कंचन के साथ मकान का निर्माण कार्य करा रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान गांव के रामप्रकाश, मनोज, वीरेंद्र, रिंकू, रघुवीर, शिवपाल, राहुल, अक्षय उर्फ नन्हे तथा दो अज्ञात व्यक्ति एक राय होकर मौके पर पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे।
विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी-डंडों और ईंटों से हमला कर दिया। मारपीट में राजवीर सिंह, उनके पुत्र सुनील, अजय तथा बहू कंचन घायल हो गए। आरोप है कि हमलावरों ने उनकी बाईक और मकान की दीवार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। पीडि़त ने जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने पीडि़त की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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