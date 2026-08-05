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Kannauj News: बारिश में जीटी रोड पूर्वी बाईपास पर सड़क बनी तालाब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: छिबरामऊ में जीटी रोड पूर्वी बाईपास पर प्रस्तावित मेजर जंक्शन के लिए चिन्हित भूमि उपेक्षित है। अतिक्रमण और जल निकासी व्यवस्था की कमी के कारण बारिश में सड़क पर पानी भर जाता है, जिससे लोग परेशान होते हैं। स्थानीय निवासियों ने समय पर निर्माण और जल निकासी की व्यवस्था करने की मांग की है।

बारिश में जीटी रोड पूर्वी बाईपास पर सड़क बनी तालाब
बारिश में जीटी रोड पूर्वी बाईपास पर सड़क बनी तालाब

Kannauj News: छिबरामऊ, संवाददाता। जीटी रोड पूर्वी बाईपास पर प्रस्तावित मेजर जंक्शन के लिए चिन्हित की गई जमीन विभागीय उपेक्षा का शिकार बनी हुई है। एक ओर जहां इस भूमि पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, वहीं दूसरी ओर उचित जल निकासी व्यवस्था न होने से बारिश के दौरान सडक़ किनारे जलभराव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। बुधवार को हुई बारिश के बाद मेजर जंक्शन के पास सडक़ के किनारे पानी भर गया, जिससे पूरा क्षेत्र तालाब जैसा दिखाई देने लगा और राहगीरों तथा वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि यहां समय रहते मेजर जंक्शन का निर्माण करा दिया जाता, तो न केवल भूमि का सदुपयोग होता, बल्कि जलभराव की समस्या भी काफी हद तक समाप्त हो जाती।

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साथ ही वाहनों की आवाजाही व्यवस्थित होने से सडक़ दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लगाया जा सकता था। लोगों का आरोप है कि एनएचएआई द्वारा वर्षों से इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिससे समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। क्षेत्रवासियों ने एनएचएआई और संबंधित अधिकारियों से मेजर जंक्शन का शीघ्र निर्माण कराने, अतिक्रमण हटाने तथा जल निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि लोगों को बारिश के दिनों में होने वाली परेशानियों से राहत मिल सके।

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