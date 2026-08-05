Kannauj News: बारिश में जीटी रोड पूर्वी बाईपास पर सड़क बनी तालाब

Kannauj News: छिबरामऊ, संवाददाता। जीटी रोड पूर्वी बाईपास पर प्रस्तावित मेजर जंक्शन के लिए चिन्हित की गई जमीन विभागीय उपेक्षा का शिकार बनी हुई है। एक ओर जहां इस भूमि पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, वहीं दूसरी ओर उचित जल निकासी व्यवस्था न होने से बारिश के दौरान सडक़ किनारे जलभराव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। बुधवार को हुई बारिश के बाद मेजर जंक्शन के पास सडक़ के किनारे पानी भर गया, जिससे पूरा क्षेत्र तालाब जैसा दिखाई देने लगा और राहगीरों तथा वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि यहां समय रहते मेजर जंक्शन का निर्माण करा दिया जाता, तो न केवल भूमि का सदुपयोग होता, बल्कि जलभराव की समस्या भी काफी हद तक समाप्त हो जाती।