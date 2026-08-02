Kannauj News: महारास नृत्य नहीं, बल्कि जीवात्मा-परमात्मा के मिलन का है प्रतीक

Kannauj News: छिबरामऊ, संवाददाता। नगर की आवास विकास कालोनी स्थित पं.रामप्रकाश त्रिपाठी पार्क में श्रीराधा चरितामृतम का वर्णन श्रीराधा धाम बरसाने से आए श्रीशरणजी महाराज के द्वारा किया जा रहा है। रविवार को महारास उत्सव का भावपूर्ण वर्णन किया गया। भगवान श्रीकृष्ण और राधारानी के दिव्य महारास की महिमा का विस्तार से वर्णन करते हुए कहा कि महारास केवल नृत्य नहीं, बल्कि जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। इसे सुनकर श्रद्धालु भावविभोर हो उठे और पूरा पंडाल राधे-राधे तथा जय श्रीकृष्ण के जयघोष से गूंज उठा। बरसाना धाम के श्रीशरणजी महाराज ने बताया कि भगवान श्रीकृष्ण ने शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि में गोपियों के साथ महारास रचाकर भक्ति, प्रेम और समर्पण का संदेश दिया।

उन्होंने कहा कि सच्चा भक्त वही है, जो अपने जीवन में अहंकार का त्याग कर प्रभु के चरणों में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखे। महारास की कथा के दौरान भजनों की मधुर प्रस्तुतियों ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया, जिस पर श्रद्धालु झूम उठे। कथा के समापन पर श्रद्धालुओं ने भगवान श्रीराधा-कृष्ण की आरती में भाग लेकर सुख-समृद्धि और परिवार की मंगलकामना की। आयोजन समिति के सदस्यों ने श्रद्धालुओं का स्वागत किया तथा सभी के लिए प्रसाद वितरण की व्यवस्था की। बड़ी संख्या में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने कथा में सहभागिता कर धर्मलाभ प्राप्त किया। पूरे आयोजन के दौरान अनुशासन और व्यवस्थाएं सुचारु रहीं। महारास उत्सव की मनोहारी झांकी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी रही और देर शाम तक भक्तों का आगमन जारी रहा।