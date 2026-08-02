Kannauj News: घात लगाकर दंपति पर हमला, दो हमलावरों को किया पुलिस के हवाले

Kannauj News: सौरिख, संवाददाता। थाना क्षेत्र के गांव लुहन्ना निवासी आरती देवी पत्नी कृष्णकांत का गांव के कुछ लोगों से जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा है। इसी रंजिश के चलते शनिवार शाम वह अपने पति के साथ बाइक से पड़ोसी गांव ईजलपुर दवा लेने गई थीं। देर शाम दवा लेकर जब दोनों ईजलपुर से अपने गांव लौट रहे थे, तभी सौरिख-कुसमरा मार्ग पर ईजलपुर गांव के पास स्थित पुलिया के पास पहले से घात लगाए बैठे बाइक सवार हमलावरों ने उन पर अचानक हमला बोल दिया। पीडि़तों का आरोप है कि हमलावरों के हाथों में अवैध हथियार, लाठी-डंडे व धारदार हथियार थे।

उन्होंने उन दोनों को घेरकर जानलेवा हमला किया और बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी। हमले के दौरान आरती देवी के कपड़े फट गए, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई और दंपति बुरी तरह सहम गए। अचानक हुए हमले से इलाके में सनसनी फैल गई। दंपति की चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और साहस का परिचय देते हुए दो हमलावरों को उनकी बाइक समेत पकड़ लिया, जबकि अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। ग्रामीणों ने पकड़े गए हमलावरों को पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पीड़िता आरती देवी ने थाना सौरिख में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। थानाध्यक्ष नरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि जमीनी विवाद में दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ है। तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।