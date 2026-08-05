Kannauj News: स्वच्छता का संदेश रंगों में, विद्यार्थियों ने चित्रों से दिखाई जिम्मेदारी

Kannauj News: कन्नौज। स्वच्छता पखवाड़ा-2026 के तहत जिले में स्वच्छ भारत अभियान को जन-जन तक पहुंचाने के लिए विद्यार्थियों को रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को मेरा युवा भारत की ओर से मायादेवी इंटर कॉलेज में चित्रकला प्रतियोगिता एवं स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, कचरा प्रबंधन और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना रहा। प्रतियोगिता में करीब 50 छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। प्रतिभागियों ने अपनी चित्रकृतियों के माध्यम से स्वच्छ भारत, हरित पर्यावरण और साफ-सुथरे समाज का संदेश दिया। विद्यार्थियों की रचनात्मक सोच और स्वच्छता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण रही।

कार्यक्रम के दौरान सभी विद्यार्थियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। विद्यालय परिसर में स्वयंसेवकों और छात्रों ने मिलकर सफाई अभियान भी चलाया। इस दौरान बच्चों को घर, विद्यालय और आसपास के सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखने तथा स्वच्छता को दैनिक जीवन की आदत बनाने के लिए प्रेरित किया गया। प्रतियोगिता में अंशिका ने प्रथम, आयुषी ने द्वितीय और सौम्या कटियार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेताओं को विद्यालय के प्रधानाचार्य योगेंद्र पाल ने सम्मानित करते हुए कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी अभियान नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम का संचालन मेरा युवा भारत के स्वयंसेवक अस्मित कटियार ने किया। अंत में विद्यार्थियों और शिक्षकों ने स्वच्छ एवं स्वस्थ भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी का संकल्प लिया। आयोजन के माध्यम से विद्यार्थियों में स्वच्छता के प्रति व्यवहारिक सोच विकसित करने और समाज तक सकारात्मक संदेश पहुंचाने का प्रयास किया गया।