Kannauj News: ज्वेलर्स की दुकान में सेंध लगाकर चोरी करने वाले दो शातिर चोर गिरफ्तार
Kannauj News: कन्नौज में पुलिस ने ज्वेलर्स की दुकान में सेंध मारने वाले दो चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपितों के पास से 150 ग्राम चांदी के जेवरात और तीन आर्टिफिशियल हार बरामद हुए। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर उनकी पहचान की और उन्हें न्यायालय में पेश कर दिया।
Kannauj News: कन्नौज। सदर कोतवाली क्षेत्र में ज्वेलर्स की दुकान में सेंध लगाकर चोरी करने वाले दो शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से चोरी किए गए 150 ग्राम चांदी के जेवरात और तीन आर्टिफिशियल हार बरामद किए हैं। दोनों आरोपितों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। शहर कोतवाल जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कागजियाना निवासी फैयाज अली की बाबा हाजी शरीफ दरगाह परिसर में ज्वेलर्स की दुकान है। मंगलवार देर रात चोरों ने दुकान की पिछली दीवार में सेंध लगाकर 7,500 रुपये की नकदी और करीब 150 ग्राम चांदी के जेवरात चोरी कर लिए थे।
पीड़ित की तहरीर पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें दो संदिग्ध युवक चोरी की वारदात को अंजाम देकर जाते हुए दिखाई दिए। फुटेज के आधार पर उनकी पहचान नगरकोट काशीराम कॉलोनी निवासी सौरभ पुत्र राजकपूर और शाहनवाज पुत्र साजिद के रूप में हुई। गुरुवार को पुलिस ने हाजीगंज ईदगाह-जलालपुर रोड पर घेराबंदी कर दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से चोरी के 150 ग्राम चांदी के जेवरात और तीन आर्टिफिशियल हार बरामद हुए। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई पूरी कर दोनों आरोपितों को जेल भेज दिया।
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