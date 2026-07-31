Kannauj News: खाद की दुकानों पर कृषि विभाग का शिकंजा, तीन लाइसेंस निलंबित
Kannauj News: कन्नौज में किसानों को सही मूल्य पर खाद उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग ने विक्रेताओं के खिलाफ कठोर कदम उठाए हैं। जांच में तीन दुकानों के लाइसेंस निलंबित किए गए और एक को नोटिस जारी किया गया। कई दुकानों से खाद के नमूने लिए गए और किसानों की समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया गया।
Kannauj News: कन्नौज : किसानों को निर्धारित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण खाद उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग ने जिले में खाद विक्रेताओं के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। ओवररेटिंग और अन्य अनियमितताओं की शिकायतों पर जिला कृषि अधिकारी संतलाल गुप्ता के नेतृत्व में की गई जांच में तीन खाद दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए, जबकि एक विक्रेता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। साथ ही विभिन्न दुकानों से खाद के चार नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। जांच के दौरान तेराजाकेट स्थित आलम इंटरप्राइजेस पर रेट बोर्ड अधूरा मिला और बिक्री संबंधी अभिलेख भी सही नहीं पाए गए।
किसानों से लगातार ओवररेटिंग की शिकायत मिलने पर दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। यहां से एनपीके खाद का नमूना भी लिया गया। कृषक सेवा केंद्र और कृषि एग्री जंक्शन, छिबरामऊ जांच के समय बिना पूर्व सूचना बंद मिले। निरीक्षण में सहयोग न करने पर दोनों दुकानों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए। द्विवेदी फर्टिलाइजर्स पर जांच के दौरान किसानों की फार्मर आईडी दर्ज न किए जाने की अनियमितता सामने आई। इस पर संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। यहां से एनपीके और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के नमूने लिए गए। इसके अलावा धीरज खाद भंडार, छिबरामऊ से पोटाश का नमूना लेकर प्रयोगशाला भेजा गया। जिला कृषि अधिकारी संतलाल गुप्ता ने कहा कि किसानों से निर्धारित दर से अधिक मूल्य वसूलने, अभिलेखों में गड़बड़ी करने या नियमों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। जिले में खाद की दुकानों का औचक निरीक्षण आगे भी लगातार किया जाएगा।
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