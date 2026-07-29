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Kannauj News: ज्वेलरी की दुकान में सेंध लगा पार किए नगदी व जेवरात

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: कन्नौज। हाजी शरीफ चौराहे पर सेंध लगाकर ज्वेलरी की दुकान में सेंध लगाकर चोरों ने हजारों रुपए की नगदी व जेवरात चोरी कर लिए अगले दिन घटना की जानकारी मिलत

Kannauj News: ज्वेलरी की दुकान में सेंध लगा पार किए नगदी व जेवरात

Kannauj News: कन्नौज। हाजी शरीफ चौराहे पर सेंध लगाकर ज्वेलरी की दुकान में सेंध लगाकर चोरों ने हजारों रुपए की नगदी व जेवरात चोरी कर लिए अगले दिन घटना की जानकारी मिलते ही दुकानदार के होश उड़ गए । सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल करने के साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले। जिसके आधार पर पुलिस ने दो लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। सदर कोतवाली के मोहल्ला कागजियाना निवासी सैफ अली पुत्र गुलाब की बाबा हाजी शरीफ दरगाह परिसर में ज्वेलर्स की दुकान है। मंगलवार की देर रात चोरों ने उसकी दुकान पिछली दीवार काट दी और दुकान में रखे तकरीबन 45000 की नगदी एवं 600 ग्राम चांदी के जेवरात चोरी कर लिए घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए अगले दिन बुधवार की सुबह वारदात की जानकारी मिलते ही सैफ अली अपने पिता के साथ दुकान पहुंच जहां दुकान की हालत देख उसके होश उड़ गए दीवार कटी हुई थी और अंदर नगदी एवं जेवर गायब था।

पीड़ित ने तत्काल मामले की सूचना कोतवाली पुलिस को दी जिसके बाद पहुंची पुलिस टीम ने घटना की बिंदु बार जांच पड़ताल की और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले। बताया जाता है कि सीसीटीवी कैमरे में दो संदिग्ध लोग कैद हुए हैं पुलिस ने इन लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। शहर कोतवाल जितेंद्र प्रताप ने बताया कि पुलिस ने दो चोरों को पकड़ लिया है पूछताछ कर रहे हैं जल्द ही माल बरामद की भी कर ली जाएगी। हालांकि पीड़ित दुकानदार ने अभी तक तहरीर नहीं दी है तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

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