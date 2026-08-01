Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kannauj News: पं.जनेश्वर मिश्र जयंती पर होगा भव्य कार्यक्रम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
Follow us on Google News
share

Kannauj News: छिबरामऊ में समाजवादी जनेश्वर मिश्र ब्राह्मण महासभा की बैठक हुई। जिलाध्यक्ष पं. प्रखर द्विवेदी ने बताया कि 5 अगस्त को पं. जनेश्वर मिश्र की जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। कार्यक्रम की भव्यता के लिए पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और तैयारियाँ शुरू हो गई हैं।

Kannauj News: पं.जनेश्वर मिश्र जयंती पर होगा भव्य कार्यक्रम

Kannauj News: छिबरामऊ। समाजवादी जनेश्वर मिश्र ब्राह्मण महासभा की बैठक जीटी रोड सिकंदरपुर के पास स्थित शुभारंभ गेस्ट हाउस सलेमपुर में हुई। बैठक में जिलाध्यक्ष पं.प्रखर द्विवेदी ने बताया कि समाजवादी विचारक व छोटे लोहिया के नाम से विख्यात पं.जनेश्वर मिश्र की जयंती 5 अगस्त को धूमधाम से मनाई जाएगी। कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने के लिए कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी गई है।

ये भी पढ़ें:सरकार में ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा उत्पीड़न : माता प्रसाद
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kannauj News Kannauj Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।