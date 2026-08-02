Kannauj News: डीएपी की कम वजन बोरियों की जांच पूरी, फिर भी नहीं तय हुई जिम्मेदारी

Kannauj News: कन्नौज : साधन सहकारी समिति जसपुरापुर में डीएपी खाद की कम वजन वाली बोरियां मिलने के मामले में विभागीय जांच पूरी होने के बाद भी जिम्मेदारी तय नहीं हो सकी है। 25 जुलाई को जांच के दौरान समिति में रखी छह डीएपी बोरियों का वजन निर्धारित मानक से कम पाया गया था। उस समय मामला सामने आने के बाद खाद की सप्लाई व्यवस्था पर सवाल उठे थे, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी विभाग यह नहीं बता सका कि आखिर खाद किस स्तर पर कम हुई। जांच के दौरान सबसे अहम बात यह सामने आई थी कि कम वजन वाली बोरियां कहीं से फटी या कटी नहीं थीं। इससे यह आशंका जताई गई थी कि या तो पैकिंग के समय ही गड़बड़ी हुई या फिर भंडारण अथवा परिवहन के दौरान किसी स्तर पर खाद निकाली गई। मामले के बाद सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक (सहकारिता) उदय शंकर ने समिति सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण भी मांगा था.