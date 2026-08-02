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Kannauj News: डीएपी की कम वजन बोरियों की जांच पूरी, फिर भी नहीं तय हुई जिम्मेदारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: कन्नौज में साधन सहकारी समिति जसपुरापुर में डीएपी खाद की कम वजन वाली बोरियां मिलने के बाद जिम्मेदारी तय नहीं हो सकी है। जांच में कम वजन के कारण का पता नहीं चल सका है। स्थानीय किसान और लोग सप्लाई चेन की पूरी जांच की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी गड़बड़ियां न हों।

Kannauj News: डीएपी की कम वजन बोरियों की जांच पूरी, फिर भी नहीं तय हुई जिम्मेदारी

Kannauj News: कन्नौज : साधन सहकारी समिति जसपुरापुर में डीएपी खाद की कम वजन वाली बोरियां मिलने के मामले में विभागीय जांच पूरी होने के बाद भी जिम्मेदारी तय नहीं हो सकी है। 25 जुलाई को जांच के दौरान समिति में रखी छह डीएपी बोरियों का वजन निर्धारित मानक से कम पाया गया था। उस समय मामला सामने आने के बाद खाद की सप्लाई व्यवस्था पर सवाल उठे थे, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी विभाग यह नहीं बता सका कि आखिर खाद किस स्तर पर कम हुई। जांच के दौरान सबसे अहम बात यह सामने आई थी कि कम वजन वाली बोरियां कहीं से फटी या कटी नहीं थीं। इससे यह आशंका जताई गई थी कि या तो पैकिंग के समय ही गड़बड़ी हुई या फिर भंडारण अथवा परिवहन के दौरान किसी स्तर पर खाद निकाली गई। मामले के बाद सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक (सहकारिता) उदय शंकर ने समिति सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण भी मांगा था.

जांच की स्थिति

मामले की जांच अपर जिला सहकारी अधिकारी राम निवास को सौंपी गई। उन्होंने जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट विभागीय अधिकारियों को भेज दी है। उनका कहना है कि जांच में ऐसा कोई ठोस तथ्य सामने नहीं आया, जिससे यह तय किया जा सके कि खाद की कमी किस स्तर पर हुई। ऐसे में जांच के बाद भी मामला पहले की तरह अनसुलझा बना हुआ है.

स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया

उधर, किसानों और स्थानीय लोगों का कहना है कि जब छह बोरियां कम वजन की मिली थीं तो केवल रिपोर्ट भेज देने से मामला खत्म नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि सप्लाई चेन की पूरी जांच कर जिम्मेदारी तय की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की गड़बड़ी दोबारा न हो। फिलहाल विभाग की ओर से जांच रिपोर्ट पर आगे के निर्णय का इंतजार किया जा रहा है.

FAQs

डीएपी खाद की कम वजन वाली बोरियां कब मिली थीं?
26 जुलाई को जांच के दौरान समिति में रखी छह डीएपी बोरियों का वजन निर्धारित मानक से कम पाया गया था।
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