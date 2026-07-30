Kannauj News: खाद की कालाबाजारी और मनमानी पर विक्रेता का लाइसेंस निलंबित
Kannauj News: कन्नौज में खरीफ सीजन के दौरान किसानों को खाद की कमी से बचाने के लिए कृषि विभाग ने उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ निरीक्षण अभियान शुरू किया है। जांच में कुछ विक्रेताओं का लाइसेंस निलंबित किया गया और उर्वरकों के नमूनों का गुणवत्ता परीक्षण किया जा रहा है। विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे पर्याप्त खाद का भंडारण न करें।
Kannauj News: कन्नौज, संवाददाता। खरीफ सीजन में किसानों को खाद की किल्लत न हो और उन्हें निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए कृषि विभाग ने उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ सघन निरीक्षण अभियान शुरू किया है। जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री के निर्देश पर गुरुवार को जिले के कई खाद प्रतिष्ठानों की जांच की गई। इस दौरान अनियमितता मिलने पर एक विक्रेता का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया, जबकि अलग-अलग दुकानों से उर्वरकों के नमूने लेकर गुणवत्ता परीक्षण के लिए भेजे गए हैं। जिला कृषि अधिकारी संत लाल गुप्ता ने बताया कि मियागंज स्थित मैसर्स सुपर ट्रेडर्स के निरीक्षण में एनपीके की 500 बोरी का स्टॉक मिला। इसमें से एक नमूना जांच के लिए लिया गया। वहीं हरदोई मोड़ स्थित मैसर्स एमके ट्रेडर्स पर 200 बोरी यूरिया उपलब्ध मिली। विक्रेता को किसानों की फसल की जरूरत और निर्धारित मानकों के अनुसार ही उर्वरक वितरित करने के निर्देश दिए गए।
जिले में पर्याप्त खाद, अनावश्यक भंडारण से बचें
तिखवा, मानीमऊ स्थित मैसर्स आवश्यक खाद भंडार की जांच में वितरण रजिस्टर में किसानों की फार्मर आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज नहीं मिले। इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए विक्रेता का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। यहां से भी एनपीके का नमूना जांच के लिए लिया गया।
कृषि विभाग के अनुसार जिले में वर्तमान में 18,569.3 मीट्रिक टन यूरिया, 7,056.7 मीट्रिक टन डीएपी, 14,783.06 मीट्रिक टन एनपीके, 3,707.25 मीट्रिक टन पोटाश और 4,223.99 मीट्रिक टन एसएसपी उपलब्ध है। विभाग ने किसानों से अपील की है कि खाद खरीदते समय फार्मर आईडी, आधार कार्ड और खतौनी साथ लेकर जाएं। किसानों को उनकी फसल की जरूरत और कृषि विभाग की संस्तुति के अनुसार ही उर्वरक खरीदने की सलाह दी गई है। विभाग ने स्पष्ट किया कि जिले में खाद की पर्याप्त उपलब्धता है, इसलिए किसान घबराकर अनावश्यक भंडारण न करें।
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