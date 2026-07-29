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Kannauj News: सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा और पथराव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: - किसान यूनियन ने डीएम से की कार्रवाई की मांगछिबरामऊ, संंवाददाता। भाकियू (बलराज) ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर ग्राम बहबलपुर में सरकारी भूमि पर अवैध कब्

Kannauj News: सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा और पथराव

Kannauj News: छिबरामऊ, संवाददाता। भाकियू (बलराज) ने डीएम को पत्र लिखकर ग्राम बहबलपुर में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे, पथराव और फर्जी मुकदमों की शिकायत की है। भाकियू बलराज के युवा प्रदेश अध्यक्ष इंजी सौरभ यादव ने बताया कि 28 जुलाई को न्यायालय के आदेश पर 13 फुट जमीन का कब्जा दिलाने गए मौके पर प्रशासन ने जेसीबी से मुख्य मार्ग पट्टी में गड्ढा खोदकर 40 फुट जमीन का कब्जा दिला दिया। मौके पर शांतिपूर्ण कार्यवाही के बावजूद रामनरेश यादव, उज्जवल यादव, अंकित यादव, जीतू यादव, अतरू यादव, राजेश यादव समेत 8-10 सशस्त्र लोगों ने ईंट-पत्थरों से पथराव कर दिया। इससे कई ग्रामीण घायल हुए।

आरोप है कि इन लोगों ने मवेशी फार्म की दीवार गिराकर और फर्जी मुकदमा लिखवाकर विपक्षी परिवार पर दबाव बनाया। पत्र में कहा गया है कि गाटा संख्या 216 की सरकारी भूमि पर रामनरेश यादव के परिवार ने अवैध कब्जा कर रखा है। यूनियन ने जिलाधिकारी से अनुरोध किया है कि प्रकरण का संज्ञान लेते हुए फर्जी मुकदमे रद्द करवाए जाएं तथा सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाकर उचित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। पत्र पर यूनियन के पदाधिकारियों ने हस्ताक्षर किए हैं।

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