Kannauj News: मायके जा रही पत्नी से मारपीट
Kannauj News: गुरसहायगंज में, नूर बेगम अपने भाई के साथ मायके जा रही थीं, तभी उनके पति अजमेरुद्दीन और साथी अकबर ने उन पर हमला कर दिया। नूर ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें भी पीटा गया और जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है।
Kannauj News: गुरसहायगंज, संवाददाता। ससुराल से मायके जा रही पत्नी को उसके पति व उसके एक अन्य साथी ने रास्ते में घेर कर गाली गलौज के साथ मारपीट की।नगर के मोहल्ला सीमांत नगर निवासी नूर बेगम पत्नी अजमेरुद्दीन ने बताया कि रविवार को वह को वह अपने भाई रिजवान निवासी नगरिया तुला (सौरिख) के साथ अपने मायके जा रही थी। रास्ता में नंगापुर्वा रोड के सामने उसके पति अजमेरुद्दीन व उसके साथी अकबर ने मेरे भाई को गाली गलौज करते हुऐ मारने पीटने लगे। जब उसने बचाने का प्रयास तो उसे भी मारा पीटा और जान से मार डालने की धमकी दी। पुलिस ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर घटना की रिपोर्ट दर्ज करके मामले में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
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