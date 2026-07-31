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Kannauj News: नाला सफाई के दौरान फटी गैस पाइप लाइन, मची अफरातफरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: कन्नौज के गोलकुआं चौराहा के नाले की सफाई के दौरान एचपीसीएल की गैस पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। जेसीबी की लापरवाही से पाइप लाइन फट गई, जिससे पानी तेज धार में बाहर आने लगा। मौके पर अफरातफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने इस गंभीर लापरवाही की आलोचना की।

Kannauj News: नाला सफाई के दौरान फटी गैस पाइप लाइन, मची अफरातफरी

Kannauj News: कन्नौज, संवाददाता। शहर के कन्नौज-तिर्वा मार्ग पर गोलकुआं चौराहा के पास शुक्रवार रात करीब दस बजे नाला सफाई के दौरान एचपीसीएल की गैस पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। जेसीबी से नाले की सफाई कर रहे पालिका कर्मियों की लापरवाही से हुई इस घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होते ही नाले से पानी तेज धार के साथ फव्वारे की तरह ऊपर उठने लगा। घटना के बाद पालिका कर्मी मौके से चले गए। बताया गया कि शुक्रवार रात करीब दस बजे नगर पालिका के कर्मचारी जेसीबी की मदद से गोल चौराहा के पास नाले की सफाई करा रहे थे।

इसी दौरान जेसीबी की चपेट में आने से नाले के पास से गुजर रही एचपीसीएल की गैस पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। पाइप लाइन फटने के बाद पानी तेजी से बाहर निकलने लगा। आसपास मौजूद लोगों में गैस पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने की जानकारी से हड़कंप मच गया।स्थानीय लोगों का कहना है कि भूमिगत पाइप लाइन और अन्य सुविधाओं की जानकारी के बिना जेसीबी से खुदाई कराना गंभीर लापरवाही है। इससे बड़ा हादसा भी हो सकता था।

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