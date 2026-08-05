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Kannauj News: कच्चा मकान ढहा, पति-पत्नी व नातिन बाल-बाल बचे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: छिबरामऊ के ग्राम पंचायत मिघौली के मजरा माधौनगर में एक कच्चा मकान गिरने से एक परिवार ने जान बचा ली, लेकिन उनका सारा सामान मलबे में दब गया। पीड़ित परिवार पिछले पांच वर्षों से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास की मांग कर रहा है। अब परिवार अपने देवर के घर में शरण लेने को मजबूर है।

कच्चा मकान ढहा, पति-पत्नी व नातिन बाल-बाल बचे
कच्चा मकान ढहा, पति-पत्नी व नातिन बाल-बाल बचे

Kannauj News: छिबरामऊ, संवाददाता। विकासखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत मिघौली के मजरा माधौनगर में बुधवार भोर एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। यहां अचानक एक कच्चा मकान भरभराकर गिर गया। हादसे के समय कमरे में सो रहे पति-पत्नी और उनकी नातिन किसी तरह सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन घर में रखा पूरा गृहस्थी का सामान मलबे में दब गया। पीडि़ता अंजू देवी पत्नी पन्नालाल सैनी ने बताया कि रात में मकान की मुख्य बल्ली टूट गई, जिसके बाद पूरी छत अचानक ढह गई। मलबे में चार बोरी गेहूं, बर्तन, कपड़े, बक्सा सहित अन्य घरेलू सामान दब गया। उन्होंने बताया कि उनका परिवार पिछले पांच वर्षों से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास की मांग कर रहा है।

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ग्राम प्रधान और संबंधित अधिकारियों से कई बार गुहार लगाने के बावजूद उन्हें अब तक आवास नहीं मिल सका। मकान गिरने के बाद परिवार के सामने रहने का भी संकट खड़ा हो गया है। फिलहाल वह अपने देवर के घर में शरण लेकर गुजर-बसर कर रहे हैं। खंड विकास अधिकारी दीपांकर आर्य ने बताया कि सूचना मिलते ही क्षेत्रीय लेखपाल को मौके पर भेजकर क्षति का आंकलन कराया जा रहा है। नियमानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी तथा शासन से बजट मिलते ही पात्रता के अनुसार आवास स्वीकृत कराने की कार्रवाई भी की जाएगी।

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