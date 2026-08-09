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Kannauj News: कथा व्यास आचार्य रमाकांत पांडेय को किया सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: फोटो 03-कथा व्यास को सम्मानित करते केके चतुर्वेदी व अन्य।छिबरामऊ, संवाददाता। नगर के डायट रोड पर धर्म-विज्ञान-पीठ परिसर स्थित श्रीकेशवनाथ मंदिर में चल

Kannauj News: कथा व्यास आचार्य रमाकांत पांडेय को किया सम्मानित

Kannauj News: छिबरामऊ, संवाददाता। नगर के डायट रोड पर धर्म-विज्ञान-पीठ परिसर स्थित श्रीकेशवनाथ मंदिर में चल रही श्रीमद्भागवत कथा में कथा व्यास आचार्य रमाकांत पांडेय महाराज को सम्मानित किया गया। कथा के दौरान आचार्य ने जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को महारास बताते हुए कहा कि प्रकृति और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। सनातन धर्म प्रकृति पर आधारित है, इसलिए हमें प्रकृति की सेवा और पूजा करनी चाहिए। इस अवसर पर पीठ के अध्यक्ष व माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के पूर्व सदस्य कौशल किशोर चतुर्वेदी, पूर्व उप प्रधानाचार्य संतोष पांडेय, राजीव चतुर्वेदी व संजीव चतुर्वेदी ने कथा व्यास आचार्य रमाकांत पांडेय सहित उनके सहयोगियों का तिलक, पुष्पहार और अंगवस्त्र भेंटकर सम्मान किया।

बच्चों ने राधा-कृष्ण, गोप और गोपिकाओं की आकर्षक झांकियां प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। गीत-संगीत और नृत्य से वातावरण भक्तिमय हो गया। आचार्य ने सावन को नव सृजन का महीना बताते हुए कहा कि यह भारतीय जीवन दर्शन का जीवंत उत्सव है। इस दौरान पुजारी पं.करुणा शंकर त्रिवेदी, ज्ञान वर्मा, रजनी, विमला देवी, उमा मिश्रा, शिवा, अश्विनी व सचिन समेत सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे।

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