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Kannauj News: बारिश ने खोली जल निकासी व्यवस्था की पोल, दो फीट पानी में घिरे परिवार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: सोमवार रात से हो रही बारिश ने ठठिया कस्बे में जल निकासी की समस्या पैदा कर दी है। टिकौरियनपुर्वा मोहल्ले में पानी भर जाने से लोगों को घरों में कैद होना पड़ा है। स्कूल जाने वाले बच्चों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से तुरंत समाधान की मांग की है।

बारिश ने खोली जल निकासी व्यवस्था की पोल, दो फीट पानी में घिरे परिवार
बारिश ने खोली जल निकासी व्यवस्था की पोल, दो फीट पानी में घिरे परिवार

Kannauj News: ठठिया संवाददाता। सोमवार रात से हो रही बारिश ने ठठिया कस्बे की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। नालों की सफाई और पानी निकासी के समुचित इंतजाम न होने से टिकौरियनपुर्वा मोहल्ले में भारी जलभराव हो गया। हालात यह हैं कि लवकुश इंटर कॉलेज परिसर और विद्यालय तक जाने वाला रास्ता पानी में डूब गया, जिससे स्कूली बच्चों को गंदे पानी से होकर स्कूल आने-जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मोहल्ले में करीब दो फीट तक पानी भर जाने से विनोद सविता और आयुष सिंह के परिवार अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं। घरों के मुख्य द्वारों के सामने तालाब जैसी स्थिति बनने से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है।

बुजुर्ग, महिलाएं और छोटे बच्चे सबसे अधिक परेशान हैं। रोजमर्रा की जरूरत का सामान लाने तक में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जलभराव के कारण दुर्गंध फैलने लगी है और जहरीले कीड़े-मकोड़ों का खतरा भी बढ़ गया है। आसपास के खाली प्लॉट भी पानी से लबालब भरे हुए हैं, जिससे स्थिति और गंभीर होती जा रही है। लोगों का आरोप है कि नालों पर अतिक्रमण और निकासी व्यवस्था की अनदेखी के कारण हर बारिश में यही समस्या उत्पन्न हो जाती है। मोहल्लेवासियों ने प्रशासन से तत्काल पंप लगाकर जलभराव की निकासी कराने तथा नालों से अतिक्रमण हटाकर स्थायी समाधान सुनिश्चित करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो जलजनित बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है।

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