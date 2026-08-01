Kannauj News: बजट के अभाव में दवाओं का टोटा, ओपीडी में घटी मरीजों की संख्या
Kannauj News: फोटो 1-शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पसरा सन्नाटा।-ओपीडी में पहले आधा सैकड़ा, तो अब 5-10 पहुंचते मरीज-सीएमओ ने सीएचसी के प्रभारी चिकित्साधिकारी क
Kannauj News: छिबरामऊ, संवाददाता। शहर के मोहल्ला सैय्यदबाड़ा स्थित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल बेहाल है। केंद्र में पिछले छह माह से बजट के अभाव में दवाओं का टोटा चल रहा है, जिससे अब यहां इक्का-दुक्का ही मरीज बमुश्किल पहुंचते हैं, लेकिन दवाएं उन्हें भी नहीं मिल पाती। इस गंभीर समस्या से सीएमओ को अवगत कराया गया। ऐसे में अब सीएमओ ने सीएचसी के चिकित्साधिकारी को दवाएं उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए हैं। मोहल्ला सैय्यदबाड़ा में नगरीय हेल्थ एंड बेलनेस सेंटर (शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र) संचालित होता है, लेकिन पिछले छह माह से इस केंद्र की हालत दिन पर दिन बेहाल होती चली गई।
शनिवार को केंद्र में ओपीडी के दौरान बमुश्किल 4-5 मरीज पहुंचे, लेकिन उन्हें काउंसिलिंग करके बिना दवाओं के ही लौटा दिया गया। दरअसल इस केंद्र पर बजट के अभाव के चलते पिछले छह माह से दवाइयों की आपूर्ति नहीं हो सकी है। अस्पताल में किसी भी तरह की एंटीबायोटिक दवा तक नहीं है। केंद्र में सिर्फ पैरोसिटामॉल, जिंक, कैल्शियम, आयरन की दवाएं ही उपलब्ध थी, लेकिन उनका भी स्टाक खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। केंद्र में कार्यरत स्वास्थ्यकर्मियों के मुताबिक पहले लगभग आधा सैकड़ा की ओपीडी प्रतिदिन चलती थी, लेकिन जब से दवाओं की कमी बढ़ी है, उसके बाद से दिन पर दिन मरीजों की संख्या कम होती चली गई। इस संबंध में सीएमओ डॉ.विकास चंद्रा ने बताया कि इस समस्या की जानकारी होने पर उन्होंने सीएचसी के प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ.राहुल मिश्रा को पत्र भेज दवाएं उपलब्ध कराने को निर्देशित किया है। बहुत शीघ्र ही केंद्र में सभी दवाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी।
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