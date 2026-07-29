Kannauj News: गुरु पूर्णिमा पर पीठाधीश्वर ने गुरु महिमा का किया वर्णन
Kannauj News: फोटो -2 धर्म विज्ञान पीठ में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद श्रद्धालुगण।छिबरामऊ, संंवाददाता। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर नगर के डायट रोड स्थित धर्म विज
Kannauj News: छिबरामऊ, संवाददाता। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर नगर के डायट रोड स्थित धर्म विज्ञान पीठ परिसर में श्रद्धा एवं भक्ति के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पीठाधीश्वर श्रीकेशवनाथ जी मंदिर में पीठ के प्रेरणा पुंज आध्यात्मिक गुरु ब्रह्मलीन स्वामी श्रीसत्यदेव जी महाराज के शिष्यों और भक्तों द्वारा गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व गुरु की प्रतिमा का रोली, चंदन और फूलों से श्रृंगार कर श्रद्धा कृतज्ञता के समर्पण के साथ मनाया गया। पीठ के अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा परिषद के पूर्व सदस्य कौशल किशोर चतुर्वेदी ने कहा कि गुरु पूर्णिमा सनातन वैदिक संस्कृति में गुरु शिष्य के पावन संबंधों का सर्वकालिक पर्व है।
यह भारतीय मनीषा की आध्यात्मिक चेतना का भव्य प्रतीक है। उन्होंने कहा कि गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है और गुरु ही मनुष्य को अज्ञान के अंधकार से निकालकर सत्य एवं आत्मज्ञान के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। इस मौके पर आनंद प्रताप सिंह उमा देवी कुलदीप गुप्ता, राजीव चतुर्वेदी, संजीव चतुर्वेदी, करुणा शंकर द्विवेदी, विमल गुप्ता आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे।
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