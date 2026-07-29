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Kannauj News: गंगा घाटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब, हर-हर गंगे के जयघोष से गूंजे तट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: गुरु पूर्णिमा पर जलेसर, चियासर और महादेवी घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, सुरक्षा घेरे में संपन्न हुआ स्नान पर्वफोटो 23 गुरु पूर्णिमा पर जलेसर गंग

Kannauj News: गंगा घाटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब, हर-हर गंगे के जयघोष से गूंजे तट

Kannauj News: कन्नौज। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बुधवार को जिले के गंगा घाट श्रद्धालुओं की आस्था से सराबोर नजर आए। सूर्योदय से पहले ही जलेसर, चियासर और महादेवी घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी। हर-हर गंगे के जयघोष के बीच श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर गुरुजनों का स्मरण किया। स्नान के बाद तर्पण, दान-पुण्य और गुरु पूजन का सिलसिला दिनभर चलता रहा। आसपास के गांवों के अलावा दूरदराज क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग गंगा स्नान के लिए पहुंचे। महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं की मौजूदगी से घाटों पर दिनभर धार्मिक माहौल बना रहा। श्रद्धालुओं ने परिवार की सुख-समृद्धि, आरोग्यता और मंगलमय जीवन की कामना की। गुरु पूर्णिमा के साथ चातुर्मास शुरू होने के कारण भी इस पर्व का धार्मिक महत्व बढ़ गया। संत-महात्माओं के अनुसार चातुर्मास में संत एक स्थान पर रहकर साधना, जप और धार्मिक प्रवचन करते हैं। श्रावण मास में गंगा स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों को भी विशेष पुण्यदायी माना जाता है।

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सुरक्षा व्यवस्था

श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। जलेसर, चियासर घट पर कोतवाली प्रभारी गुरसहायगंज अजय अवस्थी, मझपुरवा चौकी प्रभारी कृष्ण कुमार और नौरंगपुर चौकी प्रभारी श्यामपाल सिंह पुलिस बल के साथ घाटों पर निगरानी करते रहे। बैरिकेडिंग के जरिए श्रद्धालुओं को गहरे पानी में जाने से रोका गया। गोताखोर नावों से लगातार निगरानी करते रहे। लाउडस्पीकर से सुरक्षा नियमों का पालन करने और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की जाती रही। साफ-सफाई, पेयजल और प्राथमिक उपचार की व्यवस्थाएं भी मुहैया कराई गईं।

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गोताखोरों की निगरानी

गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। घाटों पर बैरिकेडिंग कर स्नान के लिए सुरक्षित क्षेत्र निर्धारित किए गए, जबकि गोताखोर नावों के जरिए लगातार निगरानी करते रहे। पुलिसकर्मी लाउडस्पीकर से श्रद्धालुओं को गहरे पानी में न जाने और बच्चों पर नजर रखने की अपील करते रहे। घाटों पर पुलिस बल की तैनाती के साथ सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखा गया। प्रशासन की मुस्तैदी के चलते गुरु पूर्णिमा का स्नान पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।

सामान्य प्रश्न

गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ थी?
गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ गंगा घाटों पर नजर आई।
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