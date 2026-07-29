Kannauj News: गुरू पूर्णिमा को जगह-जगह आयोजित हुआ भण्डारा

Kannauj News: तिर्वा, संवाददाता। गुरू पूर्णिमा के पावन पर्व पर बुधवार को जगह-जगह भण्डारे का आयोजन किया गया। नवदुर्गा सेवा समिति के तत्वाधान में भी डीएन इंटर कॉलेज के निकट व संगम सिटी के सामने ठण्डा पानी श्रद्धालुओं को वितरित किया गया। कस्बे के ठठिया रोड चैराहा, मां अन्नपूर्णा तिराहा के अलावा कई स्थानों पर समाजसेवियों द्वारा श्रद्धालुओं को भण्डारा वितरित किया गया। इसके अलावा कई स्थानों पर शरबत वितरण का भी आयोजन किया गया। नवदुर्गा सेवा समिति के महासचिव प्रभात वर्मा, शोभायात्रा अध्यक्ष अंकुर सिंह, समाजसेवी किशन माजरा, हिमांशू कौशल, कोषाध्यक्ष अंशुल कौशल, सभासद अंशू गुप्ता के नेतृत्व में समिति पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने डीएन इंटर कॉलेज के निकट व संगम सिटी के सामने श्रद्धालुओं को ठण्डा पानी वितरित किया।