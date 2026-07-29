Kannauj News: गुरु पूर्णिमा पर प्रिया शाक्य ने पुजारी को सम्मानित किया
Kannauj News: फोटो 3 शक्ति पीठ के पुजारी पं.बनारसी दास शास्त्री को सम्मानित करती जिला पंचायत अध्यक्ष प्रिया शाक्य।- आनंद गुप्ता ने गुरु-शिष्य परंपरा को बताया समाज क
Kannauj News: छिबरामऊ, संवाददाता। भाजपा संगठन के निर्देशानुसार गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रिया शाक्य और पूर्व नगर अध्यक्ष आनंद गुप्ता ने नगर के शक्तिपीठ गमा देवी मंदिर में पुजारी पंडित बनारसी दास शास्त्री को राम नाम की पट्टिका, शाल पहनाकर एवं प्रतीक चित्र भेंट कर सम्मानित किया और उनका आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रिया शाक्य ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु और शिष्य का विशेष स्थान है। गुरु के बताए मार्ग पर चलकर ही जीवन सफल बनता है। आनंद गुप्ता ने कहा कि गुरु का ज्ञान मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है और शास्त्रों में उनका दर्जा ईश्वर से भी ऊंचा माना गया है।
हमें गुरु का सम्मान करना चाहिए। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता ‘लालू’ ने कहा कि गुरु पूर्णिमा केवल पूजा का दिन नहीं, बल्कि ज्ञान और संस्कारों को जीवंत रखने का पर्व है। कार्यक्रम में उषा उपाध्याय, अमोघ गुप्ता, किरन शाक्य, डॉ.रमेश चंद्र शाक्य, अनुपम शाक्य, पंकज शाक्य, आदित्य राजपूत, कृष्णकांत शाक्य, योगेंद्र बाथम एवं आशीष शाक्य आदि मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।