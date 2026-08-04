Kannauj News: 10 किलो गांजे के साथ तस्करी गिरोह के 3 शातिर गिरफ्तार
Kannauj News: गुरसहायगंज पुलिस ने नशे के खिलाफ विशेष अभियान के तहत 10 किलो से अधिक अवैध गांजे के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गश्त के दौरान ईदगाह के पास संदिग्ध युवकों की सूचना पर कार्रवाई की। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है।
Kannauj News: गुरसहायगंज।नशे के काले कारोबार पर नकेल कसने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना गुरसहायगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गश्त व सघन चेकिंग के दौरान 10 किलोग्राम से अधिक अवैध गांजे के साथ तीन शातिर तस्करों को रंगे हाथ धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के पास से बरामद माल को जब्त कर तीनों को जेल भेज दिया है। प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार अवस्थी ने बताया कि पुलिस टीम मलिकपुर-तेराजाकेट रोड पर नियमित गश्त और वाहन चेकिंग में मुस्तैद थी। इसी दौरान मुखबिर से ईदगाह के समीप संदिग्ध युवकों के होने की सटीक सूचना मिली।
पुलिस टीम ने बिना देर किए इलाके की घेराबंदी की और तीन संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। कड़ाई से की गई तलाशी के दौरान आरोपियों के पास मौजूद प्लास्टिक की बोरियों और एक पिठ्ठू बैग से 10 किलो से अधिक अवैध गांजा बरामद हुआ।गिरफ्तार अभियुक्तों में ओमकार गुप्ता पुत्र जयनारायण गुप्ता निवासी मोहल्ला जेरकिला, छिबरामऊ,राजीव उर्फ प्रदीप पुत्र बांकेलाल निवासी मोहल्ला अकबरपुर सरायघाघ, कन्नौज,आबाद हुसैन पुत्र नौशाद हुसैन निवासी इन्द्रा आवास कॉलोनी, छिबरामऊ शामिल हैं l पुलिस ने तीनों अभियुक्तों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद आरोपियों को संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से अदालत के आदेश पर उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस अब गिरोह के अन्य नेटवर्क की तलाश में जुटी है।
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