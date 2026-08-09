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Kannauj News: खेत-कब्जे और नाली विवाद की शिकायतें लेकर पहुंचे फरियादी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: फोटो-16 समाधान दिवस में मौजूद एसडीएम व सीओ- थाना समाधान दिवस में छह शिकायतें पहुंचीं, शेष के लिए गठित की गईं टीमेंतिर्वा, संवाददाता। कोतवाली परिसर में

Kannauj News: खेत-कब्जे और नाली विवाद की शिकायतें लेकर पहुंचे फरियादी

Kannauj News: तिर्वा, संवाददाता। कोतवाली परिसर में शनिवार को आयोजित थाना समाधान दिवस में फरियादियों ने खेतों पर कब्जे, मेड़ विवाद और घर के सामने नाली का पानी बहाने जैसी समस्याएं उठाईं। कुल छह शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें दो का अधिकारियों ने मौके पर ही निस्तारण कर दिया। शेष शिकायतों को संबंधित विभागों की टीमों को सौंपते हुए जल्द समाधान के निर्देश दिए गए। समाधान दिवस की अध्यक्षता ज्वाइंट मजिस्ट्रेट वैशाली गुप्ता ने की।बरूआहार निवासी सियाराम ने गांव में खेत पर कब्जे की शिकायत दर्ज कराई। वहीं हरीहरपुर निवासी राजाराम ने आरोप लगाया कि घर के सामने जबरन नाली का पानी बहाया जा रहा है।

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इसके अलावा अधिकांश शिकायतें खेत और मेड़ से जुड़े विवादों को लेकर रहीं। मौजूद पुलिस अधिकारियों ने शिकायतकर्ताओं की समस्याएं सुनने के बाद राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीमें गठित कर जांच के निर्देश दिए। अधिकारियों ने कहा कि शिकायतों का निस्तारण मौके पर जांच के बाद निष्पक्ष तरीके से किया जाए। साथ ही संबंधित अधिकारियों को लंबित मामलों में अनावश्यक देरी न करने के निर्देश दिए गए।

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