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Kannauj News: नए पदाधिकारियों का व्यापार मंडल ने किया भव्य स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: छिबरामऊ में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के नव मनोनीत जिलाध्यक्ष नरेश वर्मा और जिला महामंत्री रामानंद वर्मा का भव्य स्वागत किया गया। समारोह में संगठन को मजबूत करने और व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया गया। कई स्थानीय पदाधिकारी और व्यापारी इस अवसर पर उपस्थित रहे।

नए पदाधिकारियों का व्यापार मंडल ने किया भव्य स्वागत
नए पदाधिकारियों का व्यापार मंडल ने किया भव्य स्वागत

Kannauj News: छिबरामऊ, संवाददाता। नगर के मोहल्ला बजरिया स्थित ठाकुर द्वारा मंदिर में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल कन्नौज के नव मनोनीत जिलाध्यक्ष नरेश वर्मा ज्वैलर्स एवं जिला महामंत्री रामानंद वर्मा सर्राफ का भव्य स्वागत एवं अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नगर अध्यक्ष दिलीप गुप्ता व नगर महामंत्री विनीत वर्मा सिंपल सहित जनपदीय पदाधिकारियों ने दोनों पदाधिकारियों को माल्यार्पण कर एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर संगठन को और अधिक मजबूत एवं व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया गया। वक्ताओं ने कहा कि व्यापारियों की समस्याओं के समाधान एवं संगठन के विस्तार के लिए सभी पदाधिकारी मिलकर सक्रिय भूमिका निभाएंगे।

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समारोह में प्रदेश मंत्री अनिल कुमार गुप्ता, प्रांतीय प्रतिनिधि राजीव दुबे, जिला उपाध्यक्ष सुरेश वर्मा पेंटर, नेमीचंद्र राठौर, राजेश सक्सेना, ब्रजेश गुप्ता, सुभाषचंद्र दुबे गुड्डू, युवा नगर अध्यक्ष पियूष गुप्ता, मामनचंद्र गुप्ता, कुलदीप वर्मा सर्राफ, पप्पी वर्मा सर्राफ, संजय गुप्ता, नवनीत वर्मा सर्राफ सहित अनेक पदाधिकारी एवं व्यापारी बंधु मौजूद रहे।

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