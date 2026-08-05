Kannauj News: सावन के दूसरे सोमवार तिर्वा में गूंजेगा हर-हर महादेव, बाबा दौलेश्वर की पालकी यात्रा होगी भव्य

Kannauj News: तिर्वा, संवाददाता। सावन के दूसरे सोमवार, 10 अगस्त को सिद्धपीठ श्री दौलेश्वर धाम से निकलने वाली बाबा दौलेश्वर की द्वितीय पालकी यात्रा इस बार भव्य और आकर्षक स्वरूप में आयोजित की जाएगी। यात्रा को यादगार बनाने के लिए मंदिर प्रबंध समिति ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इस बार कानपुर से आने वाला अखाड़ा दल, अघोरी समूह और विशाल नंदी श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगे। श्री दौलेश्वर धाम प्रबंध समिति के तत्वावधान में आयोजित होने वाली इस यात्रा की तैयारियों में श्रृंगार समिति के सदस्य सत्यम राजपूत, ऋषभ अवस्थी, शैलेंद्र कुशवाहा, राहुल, अभिनव तिवारी, सर्वेश राठौर, दीपक राजपूत और शिवम लगातार जुटे हुए हैं।

समिति के सदस्य बाबा की पालकी को आकर्षक स्वरूप देने के लिए विशेष सजावट कर रहे हैं। पालकी में भगवान शिव के स्वरूप शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। मंदिर के मुख्य पुजारी बजरंगदास उर्फ चतुरी बाबा ने बताया कि पूजा-अर्चना के बाद सुबह 11 बजे पालकी यात्रा दौलेश्वर धाम से प्रारंभ होगी। यात्रा मां अन्नपूर्णा चौराहा, ठठिया रोड होते हुए खैरनगर रोड स्थित मां भद्रकाली मंदिर तक पहुंचेगी। इस दौरान विभिन्न जनपदों से आए साधु-संत भी यात्रा में शामिल होंगे। श्रृंगार समिति के सदस्य सत्यम राजपूत ने बताया कि यात्रा को धार्मिक आस्था के साथ सांस्कृतिक भव्यता देने के लिए कानपुर से अखाड़ा दल, अघोरी समूह और विशाल नंदी को आमंत्रित किया गया है। इनके पारंपरिक करतब और प्रस्तुति श्रद्धालुओं के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहेंगे। समिति ने अधिक से अधिक श्रद्धालुओं से यात्रा में शामिल होकर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने की अपील की है।