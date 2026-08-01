Kannauj News: जलभराव से निजात की हड़बड़ी में पालिका की जेसीबी ने तोड़ी गैस पाईप लाईन

Kannauj News: फोटो 17 पाईप सालाईन के रिव से नाले में गैस के साथ उठता पानी फोटो 18 मौके पर मौजूद अधिकारी और लोगों की भीड़ ​कन्नौज, संवाददाता। शहर के गोलकुआं चौराहे प

जलभराव से निजात की हड़बड़ी में पालिका की जेसीबी ने तोड़ी गैस पाईप लाईन

Kannauj News: कन्नौज, संवाददाता। शहर के गोलकुआं चौराहे पर शुक्रवार रात नगर पालिका की भारी लापरवाही सामने आई। बारिश में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए बिना पूर्व योजना के रात में जेसीबी से नाले की खुदाई कराई जा रही थी। इसी दौरान जमीन के नीचे बिछी एचपीसीएल की प्राकृतिक गैस पाइपलाइन कट गई, जिससे गैस, कीचड़ और पानी का भीषण रिसाव होने लगा। धमाके की आशंका से आसपास के दुकानदारों और निवासियों में खलबली मच गई। ​सूचना मिलते ही सीओ सिटी शिल्पा वर्मा, ईओ श्यामेन्द्र मोहन चौधरी और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। एचपीसीएल की टीम ने पाल चौराहा स्थित मुख्य कार्यालय से आपूर्ति बंद कराई, तब जाकर करीब एक घंटे बाद गैस रिसाव रुका। हद तो तब हो गई जब इसके ठीक बाद मानपुर रोड पर खुदाई के दौरान जेसीबी ने अंडरग्राउंड बिजली लाइन को भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। इससे आधा दर्जन मोहल्लों और कोल्ड स्टोरों की बिजली सप्लाई ठप हो गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन पालिका की इस गैर-जिम्मेदाराना कार्यशैली से पूरे शहर को रातभर परेशान होना पड़ा。

नाकामियों पर पर्दा डालने की रात में हुई नाकाम कोशिश ​गोलकुआं चौराहे और तिर्वा रोड पर वर्षों से जलभराव की गंभीर समस्या रही है। पालिका ने पहले नाला तो बनवा दिया था, लेकिन स्थानीय लोगों ने उस पर अवैध चबूतरे बनाकर नाले को पूरी तरह बंद कर दिया। बारिश में जब पानी भरने लगा, तो पालिका प्रशासन की नींद खुली। विभागीय सामंजस्य और अंडरग्राउंड यूटिलिटीज के नक्शे के बिना सीधे जेसीबी उतार दी गई। रात के अंधेरे में आनन-फानन में की गई इस कार्रवाई ने राहत देने के बजाय पूरे इलाके को बड़े खतरे में डाल दिया। वहीं इस मसले पर यूपीसीएल के अधिकारियों ने बताया कि इस तरह गैस पाईप लाईन का छतिग्रस्त होना सीधा लापरवाही का नतीजा है।नियमानुसार पालिका को एसी जगहों पर कार्रवाई करते समय खासकर खुदाई करने से पहले सूचना देनी चाहिए। ताकि मौके पर टेक्निकल टीम को भेजा जा सके और निगरानी के बीच खुदाई का काम होना चाहिए। इस तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है।

घंटो अंधेरा, तड़के तक चला मरम्मत कार्य ​हादसे के बाद यूपीसीएल की टीम ने तत्परता दिखाते हुए अंडरग्राउंड बिजली के केबल को तो दुरुस्त कर दिया, जिससे देर रात बिजली सप्लाई बहाल हो सकी। हालांकि, एचपीसीएल की पाइपलाइन की मरम्मत का काम काफी जटिल था। रात 1 बजे तक गैस पाइपलाइन दुरुस्त नहीं हो सकी। आखिरकार शनिवार तड़के कंपनी के इंजीनियरों की टीम ने कड़ा परिश्रम कर पाइपलाइन की मरम्मत की और आपूर्ति बहाल की। गनीमत रही कि फायर ब्रिगेड की मौजूदगी भी बनी रही और कोई अग्निकांड नहीं हुआ।