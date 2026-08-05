Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kannauj News: रसोई घर में गैस सिलेंडर में लगी आग, दमकल की तत्परता से टला बड़ा हादसा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
Follow us on Google News
share

Kannauj News: बांकी गांव में बुधवार सुबह गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिससे अफरा-तफरी मच गई। परिवार ने सूझबूझ दिखाई और दमकल विभाग की मदद से आग पर काबू पा लिया। कोई जनहानि नहीं हुई, और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। घटना ने कुछ समय के लिए गांव में दहशत फैला दी थी।

रसोई घर में गैस सिलेंडर में लगी आग, दमकल की तत्परता से टला बड़ा हादसा
रसोई घर में गैस सिलेंडर में लगी आग, दमकल की तत्परता से टला बड़ा हादसा

Kannauj News: ठठिया संवाददाता। थाना क्षेत्र के बांकी गांव में बुधवार सुबह खाना बनाते समय घरेलू गैस सिलेंडर में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। परिवार की सूझबूझ और दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। जानकारी के अनुसार बांकी गांव निवासी पूजा देवी पत्नी अरुण कुमार बुधवार सुबह करीब आठ बजे रसोई में खाना बना रही थीं। इसी दौरान अचानक घरेलू गैस सिलेंडर में आग लग गई। आग की लपटें उठते ही उन्होंने शोर मचाया, जिस पर परिवार के सदस्य तुरंत मौके पर पहुंचे। परिजनों ने हिम्मत दिखाते हुए जलते सिलेंडर को सावधानी पूर्वक रसोई से बाहर आंगन में रख दिया और तत्काल दमकल विभाग को सूचना दी।

सूचना मिलते ही तिर्वा फायर स्टेशन की टीम लीडिंग फायरमैन राम केवल, चालक कृष्णवीर सिंह एवं फायरमैन जीत सिंह के साथ मौके पर पहुंचे। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद सिलेंडर में लगी आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। समय रहते आग बुझ जाने से आग आसपास के हिस्सों में नहीं फैल सकी और मकान को भी किसी बड़े नुकसान से बचा लिया गया। घटना के दौरान पूरे गांव में कुछ देर के लिए दहशत का माहौल रहा। आग की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। दमकल विभाग की तत्परता और परिवार की सूझबूझ से बड़ा हादसा टलने पर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kannauj News Kannauj Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।