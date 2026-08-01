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Kannauj News: चार माह से एक भी ऋण स्वीकृत नहीं करने पर एचडीएफसी बैंक पर डीएम नाराज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: कन्नौज में, जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत बैंकों की धीमी ऋण प्रगति पर नाराजगी जताई। एचडीएफसी बैंक ने पिछले चार महीनों में कोई ऋण स्वीकृत नहीं किया। डीएम ने अधिकारियों को शीघ्र ऋण निस्तारण करने और अधिक युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के निर्देश दिए।

Kannauj News: चार माह से एक भी ऋण स्वीकृत नहीं करने पर एचडीएफसी बैंक पर डीएम नाराज

Kannauj News: कन्नौज, संवाददाता। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत पात्र युवाओं को ऋण देने में बैंकों की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने नाराजगी जताई। शनिवार को कलेक्ट्रेट के गांधी सभागार में योजनाओं की समीक्षा के दौरान उन्होंने बैंकवार प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान सामने आया कि एचडीएफसी बैंक ने पिछले चार माह में एक भी ऋण स्वीकृत नहीं किया है। इस पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। समीक्षा में पता चला कि चार से 18 जुलाई के बीच जिले में 270 ऋण वितरित हुए, जबकि 577 आवेदन बैंक स्तर पर लंबित थे।

वहीं 18 जुलाई से एक अगस्त के बीच 330 ऋण वितरित किए गए और 455 आवेदन लंबित पाए गए। डीएम ने कहा कि ऋण स्वीकृति और वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाकर अधिक से अधिक युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाए। उन्होंने उपायुक्त उद्योग को निर्देश दिए कि नए आवेदनों को बिना देरी बैंकों को भेजा जाए। आपत्तियों के कारण लौटाए गए आवेदनों की कमियां दूर कर उन्हें दोबारा भेजने की व्यवस्था की जाए। डीएम ने सभी बैंकों को लक्ष्य शत-प्रतिशत पूरा करने के निर्देश दिए।

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