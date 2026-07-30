Kannauj News: स्टोर मैनेजर डेमोंस्ट्रेटर प्रशिक्षण को पंजीकरण की अंतिम तिथि आज
Kannauj News: उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन अंतर्गत, फोटेक सेवा संस्थान ने 2 अगस्त से बनवारीनगर के उड़ान कैंपस में युवाओं के लिए 400 घंटे का नि:शुल्क स्टोर मैनेजर एवं इन-स्टोर डेमोंस्ट्रेटर प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की। 10वीं पास युवक-युवतियों को यहाँ रोजगार के अवसर मिलेंगे।
Kannauj News: छिबरामऊ। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (यूपीएसडीएम) के अंतर्गत फोटेक सेवा संस्थान द्वारा युवाओं के लिए 2 अगस्त से बनवारीनगर स्थित उड़ान कैंपस में 400 घंटे का नि:शुल्क स्टोर मैनेजर एवं इन-स्टोर डेमोंस्ट्रेटर प्रशिक्षण शुरू किया जा रहा है। यह रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण 10वीं पास अथवा उससे अधिक शिक्षित युवक-युवतियों के लिए संचालित होगा। सेंटर मैनेजर पल्लवी त्रिपाठी ने बताया कि प्रशिक्षण पूरा करने वाले योग्य अभ्यर्थियों को कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को ग्राहक सेवा, प्रोडक्ट डेमो, सेल्स तकनीक, प्रभावी संचार कौशल तथा रिटेल स्टोर संचालन का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।
इससे इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम, मोबाइल स्टोर और अन्य रिटेल कंपनियों में रोजगार पाने की संभावनाएं बढ़ेंगी। उन्होंने बताया कि पहले बैच में प्रवेश के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी यूपीएसडीएम के माध्यम से अथवा बनवारीनगर स्थित उड़ान कैंपस कार्यालय पहुंचकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
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