Kannauj News: सकरवारा मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए जलभराव बना मुसीबत

Kannauj News: ताहपुर, तालग्राम। ताहपुर से सकरवारा स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बरसात के दिनों में जलभराव बड़ी परेशानी बन गया है। सड़क के दोनों ओर वर्षा जल की निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से ताहपुर चौराहे से मंदिर की ओर जाने वाला मार्ग पूरी तरह जलमग्न हो जाता है। हालात यह हैं कि कई स्थानों पर घुटनों तक पानी भर जाने से श्रद्धालुओं को जान जोखिम में डालकर मंदिर तक पहुंचना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार, बारिश होते ही सड़क पर पानी जमा हो जाता है और कई दिनों तक निकासी नहीं होने से स्थिति जस की तस बनी रहती है।

इससे मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के अलावा आसपास के ग्रामीणों और राहगीरों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव के कारण दोपहिया वाहन चालकों के फिसलने का खतरा बना रहता है, जबकि पैदल चलने वालों को पानी में होकर गुजरना पड़ता है। प्रतिदिन पूजा-अर्चना के लिए मंदिर जाने वाले श्रद्धालु दिलीप कुमार, रितेश कुमार, अनुज कुमार, अमन पटेल राम लडैते, राजेंद्र कुमार, राम नरेश प्रधान, गोविंद, राजेंद्र ने बताया कि इस समस्या को लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से शिकायत की गई, लेकिन अब तक जल निकासी की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं कराई गई। उनका कहना है कि यदि समय रहते नालियों की सफाई और पानी निकासी की व्यवस्था कर दी जाए तो श्रद्धालुओं को इस परेशानी से राहत मिल सकती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि बरसात के मौसम को देखते हुए सड़क पर होने वाले जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान कराया जाए। साथ ही जल निकासी के लिए नालियों का निर्माण अथवा मरम्मत कराई जाए, ताकि श्रद्धालुओं और राहगीरों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके