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Kannauj News: जिला अस्पताल में अग्निशमन व्यवस्था जांची

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: कन्नौज जिला संयुक्त चिकित्सालय में अग्निशमन व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। अग्निशामक विभाग के सुरक्षा अधिकारी संदीप तंवर ने अपनी टीम के साथ अस्पताल में अग्नि सुरक्षा उपकरणों की कार्यप्रणाली का परीक्षण किया। सभी उपकरणों की कार्यक्षमता की जांच की गई। इस दौरान अस्पताल के अधिकारी और यूपीपीसीएल के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।

Kannauj News: जिला अस्पताल में अग्निशमन व्यवस्था जांची

Kannauj News: कन्नौज। जिला संयुक्त चिकित्सालय में स्थापित अग्निशमन व्यवस्था का शुक्रवार को निरीक्षण किया गया। अग्निशमन विभाग के सुरक्षा अधिकारी संदीप तंवर अपनी टीम के साथ जिला अस्पताल पहुंचे और अस्पताल में लगाए गए अग्नि सुरक्षा उपकरणों की कार्यप्रणाली का परीक्षण किया। सहायक परियोजना प्रबंधक सुभाष गौतम ने बताया कि जिला अस्पताल में उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) की ओर से अग्निशमन व्यवस्था स्थापित कराई गई है। निरीक्षण के दौरान जिला अस्पताल के अधिकारी व कर्मचारी, यूपीपीसीएल के एपीएम व जेई भी मौजूद रहे। टीम ने फायर हाइड्रेंट सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम, स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, फायर एक्सटिंग्विशर, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर सहित अन्य अग्नि सुरक्षा उपकरणों की बारीकी से जांच की।

सभी उपकरणों को संचालित कर उनकी कार्यक्षमता भी परखी गई। निरीक्षण में स्मोक डिटेक्टर, स्प्रिंकलर, हाइड्रेंट स्टैंड समेत अन्य अग्निशमन व्यवस्थाओं का परीक्षण किया गया।

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