Kannauj News: दवा लेने जा रही महिला की सड़क हादसे में मौत, पति व बेटी घायल

Kannauj News: तालग्राम थाना क्षेत्र के अमोलर गांव में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर हुए सड़क हादसे में एक महिला की मृत्यु हो गई, जबकि उसके पति और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रक की टक्कर से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

दवा लेने जा रही महिला की सड़क हादसे में मौत, पति व बेटी घायल

Kannauj News: अमोलर (तालग्राम), संवाददाता। तालग्राम थाना क्षेत्र के अमोलर गांव स्थित आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड के मोड़ पर शुक्रवार दोपहर हुए भीषण सड़क हादसे में बाइक पर सवार एक महिला की मौत हो गई। जबकि उसका पति और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तत्काल मेडिकल कॉलेज तिर्वा भिजवाया। जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए ट्रक, चालक और हेल्पर को हिरासत में ले लिया है।

घटनास्थल का विवरण तालग्राम थाना क्षेत्र के गांव नेकनामपुर निवासी रामप्रताप सिंह अपनी 35 वर्षीय पत्नी सोनी और 12 वर्षीय पुत्री रजनी के साथ शुक्रवार दोपहर करीब दो बजे बाइक से कन्नौज जा रहे थे। परिजनों के अनुसार वह पुत्री की दवा लेने के लिए निकले थे। जैसे ही उनकी बाइक अमोलर गांव के पास आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड के मोड़ पर पहुंची। तभी तिर्वा की ओर से ईंटें लादकर झांसी जा रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार तीनों सड़क पर जा गिरे। इस दौरान ट्रक का पहिया सोनी के सिर के ऊपर से गुजर गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

घायलों की स्थिति हादसे में रामप्रताप सिंह और उनकी पुत्री रजनी भी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी रंजना पांडेय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचीं। बाद में क्षेत्राधिकारी तिर्वा कुलवीर सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने तीनों घायलों को तत्काल मेडिकल कॉलेज तिर्वा पहुंचाया। वहीं, रामप्रताप और रजनी का इमरजेंसी वार्ड में उपचार चल रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही मृतका के परिजन मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। सोनी की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतका अपने पीछे पति के अलावा 15 वर्षीय पुत्र रजनू, आठ वर्षीय पुत्र गोलू और घायल पुत्री रजनी को छोड़ गई हैं।

पुलिस कार्रवाई पुलिस ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर शव का पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही हादसे में शामिल ट्रक, उसके चालक और हेल्पर को हिरासत में ले लिया गया है। थाना प्रभारी रंजना पांडेय ने बताया कि महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजनों की तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर ट्रक चालक के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।