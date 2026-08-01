Kannauj News: दबंगों का कहर, ट्रैक्टर से रौंदी धान की फसल
Kannauj News: सौरिख के लुखरिया गांव में भूमि विवाद के चलते दबंगों ने एक किसान की धान की खड़ी फसल ट्रैक्टर से नष्ट कर दी। पीड़ित किसान ने प्रशासन से न्याय की मांग की है। उसने आरोप लगाया कि दबंगों ने पहले भी उसके खेत पर कब्जा करने की कोशिश की थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Kannauj News: सौरिख, संवाददाता। थाना क्षेत्र के लुखरिया गांव में भूमि विवाद के चलते दबंगों द्वारा एक किसान की खड़ी धान की फसल ट्रैक्टर से जोत देने का मामला सामने आया है। घटना से आहत पीड़ित किसान ने न्याय की गुहार लगाते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित किसान फूल सहाय पुत्र रघुवर दयाल निवासी लुखरिया ने बताया कि वर्ष 1988 में गांव निवासी दयाशंकर पुत्र भगौती लाल से उसने दो बीघा खेत का बैनामा कराया था। आरोप है कि बैनामा के कुछ समय बाद ही दबंगों ने खेत पर कब्जा कर लिया था। कई बार अधिकारियों से शिकायत करने के बाद वर्षों पहले उसे खेत वापस मिला।
हाल ही में हुई चकबंदी के दौरान अधिकारियों ने खेत का स्थान निर्धारित किया, जिसके बाद वह खेती कर रहा था। किसान के अनुसार करीब 15 दिन पहले उसने अपने ढाई बीघा खेत में धान की रोपाई की थी, लेकिन शनिवार को गांव के कुछ दबंगों ने ट्रैक्टर चलाकर पूरी फसल नष्ट कर दी। जब वह मौके पर पहुंचा तो खेत में जोती हुई फसल देख स्तब्ध रह गया। घटना की सूचना मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर दी गई। मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराते हुए थाने में शिकायत करने की बात कही। पीड़ित ने प्रशासन से खेत पर पुनः कब्जा दिलाने और नष्ट फसल का मुआवजा दिलाने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
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