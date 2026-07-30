Kannauj News: बिजली संकट से सूख रही धान की फसल, गुस्साए किसानों का प्रदर्शन
Kannauj News: छिबरामऊ क्षेत्र में बिजली संकट ने किसानों को प्रभावित किया है। धान की फसल के लिए आवश्यक सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली न मिलने से किसानों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। वे आरोप लगाते हैं कि बिजली कटौती के कारण उनकी फसलें सूख रही हैं। बिजली विभाग ने समस्या को हल करने का आश्वासन दिया है।
Kannauj News: छिबरामऊ, संवाददाता। क्षेत्र में बिजली संकट ने किसानों की कमर तोड़ दी है। धान की फसल के लिए पानी की सख्त जरूरत के बीच बिजली कटौती ने हालात बद से बदतर कर दिए हैं। गुस्साए किसानों ने सडक़ पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि इस समय धान की फसल को लगातार पानी चाहिए, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही के चलते 11 हजार वोल्ट लाइन से रोजाना कटौती की जा रही है। मटेहना गांव के ग्रामीणों के अनुसार उन्हें महज 7 से 8 घंटे ही बिजली मिल रही है, वह भी बीच-बीच में लाइन काटकर, जिससे सिंचाई का काम अधूरा रह जाता है।
किसानों ने आरोप लगाया कि पानी के अभाव में उनकी मेहनत से तैयार हो रही फसल सूखने लगी है और अगर जल्द व्यवस्था नहीं सुधरी तो भारी नुकसान तय है। हालात ऐसे हैं कि किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। वहीं, स्थानीय लाइनमैन मुकेश उर्फ संजीव ने बताया कि क्षेत्र में अत्यधिक ओवरलोड के चलते लाइन काटनी पड़ रही है। छिबरामऊ पावर हाउस का मुख्य ट्रांसफार्मर खराब होने से अतिरिक्त लोड मिघौली पावर हाउस पर डाल दिया गया है, जिससे समस्या और बढ़ गई है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक ट्रांसफार्मर को ठीक करने का काम तेजी से चल रहा है और जल्द ही आपूर्ति सामान्य होने की उम्मीद है। जेई वीर बहादुर सिंह ने आश्वासन दिया कि समस्या का समाधान जल्द किया जाएगा, लेकिन फिलहाल किसानों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। प्रदर्शन में सतीश, अनुप, रायसिंह, सुनील, दीपक, पप्पू, अनिल, लवकुश, शेरसिंह, नरेश, अमित, शिवम, मनजीत, प्रमोद, शिवमंगल, विनोद, सुखजीत, अंकुल, चंद्रपाल, दीपु, हल्लू, नारायण, संजू, कुलदीप, विवेक और अंशु सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।
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