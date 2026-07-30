Kannauj News: मिघौली पावर हाउस पर किसानों ने किया प्रदर्शन
Kannauj News: छिबरामऊ के ग्राम मटेहना के किसानों ने बिजली व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि लगातार 11 हजार वोल्ट लाइन के जंफर काटने के कारण ट्यूबवेल नहीं चल पा रहे हैं। इससे धान की फसल सूख रही है। किसान बिजली विभाग से नियमित आपूर्ति की मांग कर रहे हैं।
Kannauj News: छिबरामऊ। क्षेत्र के ग्राम मटेहना के किसानों ने गुरुवार दोपहर करीब डेढ़ बजे मिघौली पावर हाउस पहुंचकर बिजली व्यवस्था के विरोध में प्रदर्शन किया और नाराजगी जताई। किसानों का आरोप है कि 11 हजार वोल्ट लाइन के जंफर बार-बार काट दिए जाते हैं, जिससे खेतों में सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है। उनका कहना है कि पिछले तीन दिनों से लाइन लगातार प्रभावित होने के कारण ट्यूबवेल नहीं चल पा रहे हैं और धान की फसल सूखने लगी है। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में मात्र 7 से 8 घंटे ही बिजली मिल रही है, वह भी बीच-बीच में बाधित हो जाती है।
ऐसे में किसान खेतों पर पानी लगाने के इंतजार में घंटों बैठे रहते हैं। उन्होंने बिजली विभाग से तत्काल नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की। इस संबंध में लाइनमैन मुकेश उर्फ संजीव ने बताया कि ओवरलोड के कारण मजबूरी में लाइन बंद करनी पड़ती है। उन्होंने बताया कि छिबरामऊ पावर हाउस का पावर ट्रांसफॉर्मर खराब होने से मिघौली पावर हाउस से कई ग्रामीण क्षेत्रों को अतिरिक्त बिजली आपूर्ति दी जा रही है। ट्रांसफॉर्मर ठीक होने के बाद बिजली व्यवस्था सामान्य हो जाएगी और ग्रामीणों को पर्याप्त आपूर्ति मिलने लगेगी। प्रदर्शन में सतीश, अनूप, रायसिंह, सुनील, दीपक, पप्पू, अनिल, लवकुश, शेर सिंह, नरेश, अमित, शिवम, मंजीत, प्रमोद, शिवमंगल, विनोद, सुखजीत, अंकुल, चंद्रपाल, दीपू, हल्लू, नारायण, संजू, कुलदीप, विवेक, अंशु सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे।
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